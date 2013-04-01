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۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۱۳

قنبری در گفتگو با مهر:

رعایت اصل بی طرفی و اجرای قانون ملاک برگزاری انتخابات است

رعایت اصل بی طرفی و اجرای قانون ملاک برگزاری انتخابات است

بستک - خبرگزاری مهر: بخشدار بستک با تاکید بر اصل بی طرفی در انتخابات گفت: رعایت اصل بی طرفی و اجرای قانون ملاک برگزاری انتخابات است.

عبدالرسول قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نام گذاری سال 92 به نام «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» از سوی مقام معظم رهبری گفت: تشکیل شوراهای اسلامی جدید وانتخاب دهیاران برای انجام خدمت گذاری هرچه بهتر به مردم یکی از اولویت های مهم بخشداری در راستای تحقق این نام گذاری است.

وی برنامه ‏ریزی برای تشکیل شوراهای جدید پس از انتخابات خرداد ماه امسال را یاد آور شد و تصریح کرد : توصیه ما به مردم این است که افرادی دلسوز، متعهد و کسانی که دغدغه خدمت‏گزاری دارند را به عنوان نمایندگان خود انتخاب کنند.

نماینده عالی دولت در بخش مرکزی بستک اظهار داشت: این حساسیت‏ها از سوی بخشداری مرکزی در انتخاب دهیاران نیز وجود دارد و سعی می‏شود از افراد ساکن در روستاها به این منظور استفاده شود تا دهیاران خدمات بهتر و شایسته‏تری ارائه کنند.

وی با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت‏ها و پرداختن به نیازهای اساسی روستاها گفت: برق رسانی به شهرک های احداث شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، زیبا سازی چهره روستاها، اجرای طرح‏های هادی روستاها در فازهای مختلف، مرمت راه‏های روستایی، رفع معضل آب شرب وبرق‏رسانی برخی از روستاها ، پیگیری تخصیص اعتبارات و امکانات و وسایل مورد نیاز دهیاری هااز جمله مهم‏ترین برنامه‏های خدمات‏رسانی به روستاها در سال 92 است.

قنبری با اشاره به انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا؛ مسئوليت خطير دهياران در مقابل مردم روستا را مورد تاکید قراردادو افزود: توقع مردم از مسئولان خدمت رساني به آنها است و اين امر بايد محقق شود، چرا كه با اطلاع‌رساني و خدمت به مردم مي‌توان بستر مشاركت همگاني در انتخابات را فراهم كرد.

وی به اختلاف سلایق و دیدگاه در روستا اشاره و نقش دهیار به عنوان مدیراجرایی روستا را مهم د انست و خاطر نشان کرد: سلايق و ايده‌هاي متعدد و مختلف ممکن است سبب ايجاد بعضي از تنش‌ها ‌شود اما این دهيار است که باید با درایت و مدیریت خوب برنامه ریزی و اختلاف را به سمت تفاهم و مشارکت جمعی هدایت و رهبری کند

قنبری نقش دهياران را در ايجاد فرهنگ در روستاها مهم دانست و تاكيد كرد: ما نباید امور مردم را معطل کنیم و بایداز همين امروز به كارهاي عقب مانده برسيم و از ظرفيت‌هاي روستاها براي پيشبرد اهداف متعالي بخش و شهرستان استفاده بهينه كنيم و این می طلبد که با فرهنگ سازی زمینه انجام کارو تلاش خالصانه و بی منت را به وجود آورد.

بخشدار مرکزی بستک، آگاهانه عمل کردن دهیاران در این برهه از زمان را خواستار شد و خاطرنشان کرد: اصل‌ بی‌طرفی در خصوص کاندیدا‌ها در هر دو انتخابات باید از سوی دهیاران رعایت شود و نباید به گونه‌ای عمل کنند که شائبه‌ای در جانبداری له یا علیه کاندیدایی از سوی دهیاران به وجود آید.

وی تصریح کرد: درحین انجام وظیفه از کسی پذیرفته نیست که در بحث‌های انتخاباتی وارد شود؛ چراکه ما همه مجری هستیم و باید قانونمند عمل کنیم ودهیاران نیز بایدتلاش کنند که جلسه گردان تبلیغات انتخاباتی نشوند و با دقت موقعیت‌ها را رصد و از تبلیغات انتخاباتی زودهنگام جلوگیری کنند.

این مقام مسئول با اشاره به این که بهترین جلوه انتخابات حضور و مشارکت حداکثری مردم در صحنه است ، یادآور شد: وظیفه‌ همه زمینه‌سازی برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی است.

وی در پایان مهم‌ترین شاخص آگاه‌سازی عمومی در مشارکت اجتماعی و حضور فعال در انتخابات راایجاد نشاط، امید ، حفظ آرامش و امنیت توسط دهیاران و مسئولین اجرایی بخش عنوان کرد و اجرای دقیق قانوان را مورد تاکید قرار داد.

 

 

کد مطلب 2024723

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