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۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۰۲

هنر پیشه به مهر خبر داد:

آسمان فارس تا دو روزآینده آفتابی است/احتمال بارش باران در اواخر هفته

آسمان فارس تا دو روزآینده آفتابی است/احتمال بارش باران در اواخر هفته

شیراز- خبرگزاری مهر، کارشناس اداره هواشناسی استان فارس گفت: بررسی نقشه های پیش یابی نشان از آفتابی بودن آسمان فارس تا روز چهارشنبه جاری می دهد.

روح الله هنر پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوشنبه و سه شنبه برابر با 12 و 13 فروردین ماه آسمان فارس صاف خواهد بود و فقط در مناطق شمالی و شرقی افزایش ناچیز ابر را شاهد هستیم .

وی ادامه داد: در نواحی شرقی استان احتمال بارش پراکنده طی این دو روز  وجود دارد .

احتمال بارش باران در اواخر هفته

کارشناس اداره هواشناسی استان فارس ابراز داشت: از بعدازظهر پنجشنبه تا شنبه شب سامانه فعالی وارد استان می شود که شاهد باراش در سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: جزئیات این سامانه فعال در روزهای آینده اعلام می شود.

هنرپیشه  همچنین بیان کرد: در بیست و چهار ساعت گذشته، لامرد با  دمای34 درجه سانتی گراد گرم ترین و صفاشهر و ایزدخواست با دمای یک درجه سانتی گراد سردترین نقاط استان فارس بودند.

کارشناس اداره هواشناسی استان فارس در خصوص دمای هوای شهر شیراز نیز عنوان کرد: دمای شیراز در روز گذشته در گرم ترین ساعت به 24 درجه سانتی گراد و در سردترین ساعت به شش درجه سانتی گراد رسید.

کد مطلب 2024740

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