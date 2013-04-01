پیکر احمد صدر حاج سید جوادی در تهران تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم تشییع پیکر صدر حاج سید جوادی صبح امروز دوشنبه از مقابل بیمارستان آبان در تهران آغاز شد ، چهره هایی چون عبدالله نوری، ابراهیم یزدی، حبیب‌الله پیمان، محمد توسلی ،عماد‌الدین باقی، لطف الله میثمی ، شکوری‌راد حضور داشتند.



حاج سیدجوادی دارای مدرک دکترای علوم سیاسی وزیر کشور دولت موقت ، عضو شورای انقلاب، دادستان تهران، از تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نماینده مردم قزوین در اولین دوره مجلس شورای اسلامی بود.

وی روز گذشته در 96 سالگی درگذشت و قرار است پیکرش در قزوین به خاک سپرده شود.

