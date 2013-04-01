افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان تصویب شد/اجرا از ابتدای 92

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت‌ وزیران پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان را تصویب کرد و این افزایش از ابتدای سال جاری به اجرا درمی‌آید. متن پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی طی نامه شماره 15/92/1000 مورخ 1392.01.08 به ریاست محترم جمهوری به این شرح است:

جناب آقای دکتر احمدی نـژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراما؛ همانطور که استحضار دارند سازمان تأمین‌ اجتماعی مفتخر است که بیشترین تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشور را تحت پوشش دارد، لذا هرگونه حمایت از این جامعه به نوعی می‌تواند حمایت از اکثریت بازنشستگان و مستمری بگیران کل کشور باشد، از طرفی حضرتعالی نیز در مراسم گرامیداشت هفته تأمین‌ اجتماعی در سال 1391 تاکید فرمودید که تمهیداتی اندیشیده شود تا در سال 1392 دریافتی این عزیزان از ماهانه 7 میلیون ریال کمتر نباشد، با توجه به مطالب مطروحه فوق و در اجرای ماده 96 قانون تأمین‌ اجتماعی پیشنهاد این سازمان در رابطه با نحوه افزایش میزان مستمری‌ها در سال 1392 به شرح ذیل تقدیم می شود:

1- مستمری کلیه مستمری‌ بگیران اعم از بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده (پرونده) به میزان 25 درصد افزایش یابد.

2- پس از اعمال افزایش موضوع بند(1) دریافتی افرادی که میزان سابقه پرداخت حق‌ بیمه آنان 30 سال و بیشتر باشد (اعم از سابقه پرداخت حق‌بیمه واقعی و نیز سنوات ارفاقی که به موجب قوانین مختلف نظیر اشتغال در مشاغل سخت و زیان ‌آور ایجاد شده است) در هر حال کمتر از ماهیانه 7 میلیون ریال نباشد.

3- مصوبه 26580/ت 42471هـ مورخ 1388.09.02 هیئت محترم وزیران در خصوص مستمری‌بگیرانی که تاکنون از حمایت یارانه‌ای دولت موضوع بند (39) قانون بودجه سال 1388 کل کشور بهره‌مند می‌شده‌اند در صورتی که در لایحه بودجه سنواتی کل کشور به صورت ردیفی جداگانه منظور و به سازمان پرداخت شود اجرا شود.

علی‌ایحال خواهشمند است در صورت موافقت با پیشنهاد مذکور مراتب را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمایند.

ابلاغیه هیئت وزیران

پیشنهاد مدیر عامل سازمان تأمین‌اجتماعی به شرح نامه فوق‌الذکر در جلسه روز یکشنبه مورخ 1392.01.11 هیئت محترم دولت مطرح و به شماره 395/92/م عینا به تصویب رسید که انشاءالله از ابتدای سال 1392 قابل اجرا و پرداخت می‌باشد.