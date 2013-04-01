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۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۰۲

به مناسبت 12 فروردین/

بازدید از موزه های چهارمحال و بختیاری رایگان شد

بازدید از موزه های چهارمحال و بختیاری رایگان شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري چهارمحال و بختياري از رایگان شدن بازدید از موزه های چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم اسدالهی از بازدید رایگان قلعه ها و موزه های استان چهارمحال و بختیاری برای عموم به مناسبت 12 فروردین ماه خبر داد و اظهار داشت: موزه سنگ، موزه مردم شناسی، موزه حمام و اتاق نقاشی در بنای تاریخی-فرهنگی چالشتر از ساعت 9 صبح لغایت 20 بعد از ظهر بازدید برای عموم رایگان است.

مسلم اسدالهی با بیان اینکه موزه پوشاک در بنای تاریخی-فرهنگی دزک و موزه صنایع دستی در مجموعه تاریخی-فرهنگی جونقان از ساعت 9 صبح لغایت 19 فعال هستند، بیان داشت : موزه آب در شهرستان کوهرنگ به مناسبت فرا رسیدن 12 فروردین بازدید به صورت رایگان است.

کد مطلب 2024754

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