ورزش روستایی کردستان نیازمند توجه بیشتر از سوی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرمرزی شامگاه یکشنبه در جریان نشست هیئت های ورزش شهرستان دهگلان اظهار داشت: بخش زیادی از جمعیت استان کردستان در مناطق روستایی زندگی می کنند و به همین دلیل ورزش روستایی در این استان نیازمند توجه بیشتر مسئولان مربوطه است.

وی در ادامه با اشاره به لزوم بهره برداری از تمامی ظرفیت های ورزشی در کردستان به ویژه در مناطق روستایی افزود: بايد با توجه بيشتر به روستاها و تقویت زير ساخت هاي مناسب در مناطق روستاي زمينه رشد و پيشرفت و همچنين کشف استعداد هاي بالقوه ورزش در روستاهاي سراسر استان فراهم شود.

عضو مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اهميت به ورزش در روستاها و تقويت هيات ورزش هاي روستايي و عشايري مي تواند در زمينه سالم سازي اوقات فراغت جوانان روستايي گام موثري باشد.

وي گفت: شناسايي و استفاده از خيرين در ورزش بايد به صورت يک فرهنگ مورد توجه جدی تری قرار گیرد و در کنار این مهم بايد زمينه ارتقاء سطح ورزش کارگري در کردستان نیز برای رسیدن به جامعه ای سالم و با نشاط فراهم شود.

فرماندار دهگلان در بخش دیگری از گردهمايي هيات هاي ورزشي اين شهرستان گفت: هم اکنون شهرستان دهگلان با وجود جوانان مستعد در عرصه ورزش يکي از شهرستان پر افتخار ورزش کردستان است.

محمد رضایی افزود: حمايت از ورزش و حوزه جوانان مستعد در ورزش اهداف و برنامه دولت در اين شهرستان است و اکنون در اين راستا طرح هاي ورزشي در روستاها و شهرهاي اين شهرستان از محل اعتبارات سفر پر خير برکت مقام معظم رهبري و سفر هاي استاني رئيس جمهور در حال اجرا است.

وي گفت: ساخت سکوي تماشاچيان و سالن اجتماعات ورزشي و دفتر هيات هاي ورزشي از محل اعتبارات استاني و ساخت سالن کشتي زورخانه اي از جمله خدمات دولت در اين شهرستان جديد تاسيس در بخش ورزش شهرستان به شمار می رود.

فرماندار دهگلان و رئيس شوراي ورزش شهرستان در پایان سخنان خود یادآور شد: سال 91 سال درخشش ورزشکاران شهرستان در رشته هاي مختلف بود و اين درخشش ها مسولان و دولت مردان را در راستايي خدمات بيشتر به بخش ورزش شهرستان تشويق مي کند.