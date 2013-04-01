مراجعه بیش از 500 هزار نفر به ایستگاه های راهنمای مسافران نوروزی هلال احمر قم

علیرضا ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در روز 13 فروردین پایگاه های نوروزی هلال احمر قم در تقاط مختلف شهر مستقر هستند و جهت حفظ محیط زیست و دوری از آلودگی کیسه های زباله میان مسافران توزیع می شود.



وی بیان داشت: 30 پایگاه راهنمایی مسافران نوروزی در سطح شهر قم مستقر است که با راه اندازی اکیپ کانون روستایی لنگرود تعداد این پایگاه ها به 31 عدد افزایش یافت.



رئیس جمعیت هلال احمر استان قم عنوان کرد: از آغاز طرح راهنمایی مسافران نوروزی جوانان هلال احمر قم تا 10 فروردین 569 هزار و 436 نفر به پست های راهنمایی مسافران مراجعه و 117 نفر نیز فرم اهدا عضو تکمیل کرده اند.



ظهیری با اشاره به استقرار 6 خیمه نماز و 6 اکیپ ویژه کودکان در سطح شهر قم افزود: تاکنون 14 هزار و 161 نفر به خیمه های نماز و سه هزار و 831 نفر نیز به فضای دوستدار کودک مراجعه کرده اند.



وی با بیان اینکه روزانه هزار و 240 نفر در طرح نوروزی هلال احمر فعالیت دارند ابراز داشت: 235 نفر به ایستگاه های سلامت خودرو و 6 هزار و 543 نفر نیز با مراجعه به اکیپ های تیم های سیار از خدمات آن بهره مند شده اند .



رئیس جمعیت هلال احمر استان قم در پایان تصریح کرد: تاکنون 20 نوع بروشور به 569 هزار و 727 نفر و 396 هزار و 627 نسخه نیز نقشه قم میان مسافران توزیع شده است.



