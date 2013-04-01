کشف بیش از 2 تن مواد مخدر در عملیات بامدادی/ افزایش 113 درصدی کشف سوخت قاچاق در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد گراوند روز دوشنبه در نشستی خبری با اشاره به کشف بیش از 2 تن انواع مواد مخدر در عملیات بامدادی مرزبانان شرق کشور اظهار داشت: ساعت 2 بامداد امروز ماموران هنگ مرزی زابل علی رغم هشدارهای امنیتی متوجه ورود چند قاچاقچی از خاک افغانستان به کشورمان شدند. این قاچاقچیان که توسط افراد مسلح پشتیبانی می شدند در تور اطلاعاتی ماموران هنگ مرزی زابل قرار گرفتند که پس از یک ساعت درگیری مسلحانه با بر جای گذاشتن مواد مخدر پشت کانال های انسداد مرز از تاریکی هوا استفاده کرده و به افغانستان گریختند.

وی اظهار داشت: مرزبانان در پاکسازی محل موفق شدند بیش از 2 تن انواع مواد مخدر را که قاچاقچیان از طریق رودخانه هیرمند به پشت کانال های انسداد مرز منتقل کرده بودند را کشف و ضبط کنند.

به گفته جانشین فرمانده مرزبانی، ایران برای نشان دادن اعتراضش به موضوع ورود غیر قانونی افراد مسلح از خاک افغانستان به کشورمان از مرزبانان آن کشور دعوت کرده است تا در جلسه ای شرکت کنند و بگویند چرا به افراد مسلح اجازه داده می شود که به راحتی از خاک این کشور به ایران وارد شوند.

وی با اشاره به اجرای طرح نوروزی در مرزهای کشور گفت: امروز با اشراف اطلاعاتی که در مرزهای کشور وجود دارد هیچ نقطه ناامنی نداریم و تمام مرزهای ایران امن هستند ضمن اینکه امنیت تمام خلاءهای مرزی با استقرار نیروها تامین شد.

افزایش113 درصدی کشف سوخت قاچاق

وی با اعلام کشفیات نوروزی مرزبانان اظهار داشت: در تعطیلات نوروز اقدامات همه جانبه در مرزهای کشور انجام شده و گشت های مرزی نیز تقویت شده است. در این مدت میزان کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته 4 برابر شده است ضمن اینکه کشف سوخت قاچاق نیز 113 درصد افزایش نشان می دهد در این مدت ردزنی نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش و کشف ماهواره نیز 40 درصد افزایش نشان می دهد البته کشف قاچاق سلاح 25 درصد کاهش یافته است.

گراوند با اشاره به اینکه 150 کیلومتر از مرز جنوب سیستان در منطقه سراوان مسدود شده و تحت پوشش مرزبانی قرار گرفته است، افزود: هم اکنون انسداد مرز در مرزهای افغانستان کامل شده است ضمن اینکه 150 کیلومتر از مرزهای آذربایجان و کردستان نیز تاکنون تحت پوشش قرار گرفته است. امیدواریم با پرداخت اعتبار انسداد مرز هر چه سریعتر مرزهای کشور مسدود شود.

وی در پایان با بیان اینکه ترانزیت مواد مخدر به آبهای جنوب کشور منتقل شده است، تاکید کرد: پس از انسداد مرز در افغانستان و برخوردهای صورت گرفته با قاچاقچیان در مرز پاکستان آنها ترانزیت مواد مخدر را به دریای عمان و خلیج فارس منتقل کردند البته با تقویت مرزبانی و کنترل شناورها با قاچاق مواد مخدر در دریا نیز برخورد می شود.