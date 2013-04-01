حملات رئیس پلیس دبی به اخوان المسلمین پایانی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، ضاحی خلفان گفت: آنچه در کشورهای عربی رخ داده است بهار عربی نیست بلکه فسیخ (نوعی خوراک ماهی ویژه مصری ها) عربی است.

وی افزود: تا زمانی که اخوان المسلمین در مصر حکومت می کند موشکی از سوی حماس در غزه به اسرائیل شلیک نمی کند.

رئیس پلیس دبی بیان کرد: هدف اخوان المسلمین تامین امنیت اسرائیل است.

وی در ادامه خطاب کویتی ها کویت: همانند قوم سباء نباشید و به نعمت‎های داده شده بی سپاس نباشید. کویت دروازه ورودی خلیج فارس است و اگر طوفان بر آن بوزد این دروازه از بین می رود و تبعات آن دامنگیر دیگر کشورهای خلیج فارس خواهد شد.

شایان ذکر است که نخست وزیر کویت اخیرا به وجود دو کویتی در باند دستگیر شده وابسته به اخوان المسلمین درامارات اشاره کرده بود. ضاحی خلفان مواضع خصمانه علیه اخوان المسلمین دارد.