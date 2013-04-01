سید حامد حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پخش برنامه سیره معصومین (س) از کانال ندای سالام افزود: این شبکه مخاطبان انگليسي زبان خودرا با سيره و سبك زندگي ائمه (س)، آشنا می کند.
وی با اشاره به موضوعات مورد بحث در این برنامه اظهار کرد:در این برنامه سيره مولای متقیان علي (ع) با تاكيد بر روش زندگي ، دوران كودكي و دوران آغازين بعثت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
مدیر کانال ندای اسلام رادیو معارف ادامه داد: حجت الاسلام علي جمالي كارشناسی اين برنامه را بر عهده دارد.
حسینیان به زمان پخش برنامه اشاره کرد و باین داشت: برنامه سيره معصومين چهارشنبه ها در ساعت 7 و 50 دقیقه روی آنتن كانال نداي اسلام راديو معارف مي رود.
توسط کانال ندای اسلام/
سيره معصومين(س) براي مخاطبان انگليسي زبان بازخواني می شود
قم - خبرگزاري مهر: مدیر کانال ندای اسلام رادیو معارف گفت: كانال نداي اسلام راديو معارف سيره معصومين (س) را براي مخاطبان انگليسي زبان خود بازخوانی ميكند.
سید حامد حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پخش برنامه سیره معصومین (س) از کانال ندای سالام افزود: این شبکه مخاطبان انگليسي زبان خودرا با سيره و سبك زندگي ائمه (س)، آشنا می کند.
نظر شما