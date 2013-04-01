سيره معصومين(س) براي مخاطبان انگليسي زبان بازخواني می شود

سید حامد حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پخش برنامه سیره معصومین (س) از کانال ندای سالام افزود: این شبکه مخاطبان انگليسي زبان خودرا با سيره و سبك زندگي ائمه (س)، آشنا می کند.



وی با اشاره به موضوعات مورد بحث در این برنامه اظهار کرد:در این برنامه سيره مولای متقیان علي (ع) با تاكيد بر روش زندگي ، دوران كودكي و دوران آغازين بعثت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.



مدیر کانال ندای اسلام رادیو معارف ادامه داد: حجت الاسلام علي جمالي كارشناسی اين برنامه را بر عهده دارد.



حسینیان به زمان پخش برنامه اشاره کرد و باین داشت: برنامه سيره معصومين چهارشنبه ها در ساعت 7 و 50 دقیقه روی آنتن كانال نداي اسلام راديو معارف مي‌ رود.

