در انتخابات افراد دلسوز را انتخاب کنیم/دستورات رهبری پیگیری شود تا سال خوبی برای کشور رقم بزنیم

به گزارش خبرگزاری مهر: آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد در آیین تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها) در قم، ضمن تبریک عید نوروز اظهار داشت:در انتخابات پیش رو، افراد دلسوز و عاقل را برای مملکت انتخاب کنیم تا سال خوبی را برای سرنوشت کشورمان رقم بزنیم.

وی با اشاره به بیانات رهبر فرزانه انقلاب گفت: در سال 91 رهبر معظم انقلاب اسلامی دستورات اقتصادی دادند که متاسفانه در سال های گذشته دستورات ایشان پیگیری نشد در صورتی که پیگیری می شد ملت ایران به این مشکلات برنمی خورد.

امام جمعه اصفهان در بخش دیگر سخنانش، با اشاره به روایتی از امام علی (علیه السلام) گفت: روزی که انسان گناه و نافرمانی خدا را نکند، آن روز، روز عید است.

وی افزود: واژه عید کلمه ای عربی و اصل آن"ˈعود" به معنی"ˈبازگشت" می باشد و برگشت هر چیزی را به طبیعتش عید می گوییم و اول فروردین عید طبیعت است.

طباطبایی نژاد خاطرنشان کرد: انسان یک موجود ملکوتی است و وقتی که از راه انحراف به راه خداوند بازمی گردد؛ آن روز، روز عید اوست.

وی از اعیاد فطر و قربان بعنوان دو عید بزرگ مسلمانان یاد کرد و گفت: انسان در ماه مبارک رمضان پس از یک ماه تمرین خداشناسی؛ از انحرافات خود به سوی خدا بازمی گردد و در پایان ماه رمضان روز عید فطر است.

وی افزود: حجاج در اعمال حج، 10 روز یک تمرین فشرده دارند و همه کارهایشان در آن ایام خدایی است که در پایان آن عید قربان قرار دارد.

آیت الله طباطبایی نژاد اظهار داشت: انسان برخلاف طبیعت هر لحظه و در هر موقعی از سال می تواند از انحرافات خود دست بردارد و به سوی پروردگار بازگردد.

وی با بیان اینکه مومنان سعی می کنند در هنگام تحویل سال نو در اماکن متبرکه حضور داشته باشند، گفت: مومن در هنگام شروع سال نو با ذکر خدا و دعا سعی می کند تا از آن حُسن استفاده را بکند.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه اسلام هرگز با عادات خوب مخالفت نمی کند، یادآور شد: نظافت منزل، صله رحم از آداب خوب عید نوروز است و ایرانی ها بعد از اسلام به نوروز رنگ و بوی اسلامی داده اند.