12 فروردین روز سرنوشت ساز و الگویی ماندگاردرعرصه انتخابات است

عباس خدادادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر فرارسیدن 12 فروردین ،این روز تاریخی را خدمت ملت غیورایران اسلامی تبریک گفت.

وی 12 فروردین را در تاریخ انقلاب های جهان بی نظیر توصیف کرد و افزود: دولت های بیگانه همواره دنبال اسلام منهای جمهوری بودند و از رسانه های وابسته برای رسیدن به این هدف استفاده کردند.

خدادادزاده با بیان اینکه یوم الله 12 فروردین روز تاریخی و ماندگار در تاریخ انقلاب ایران اسلامی است گفت: ملت ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور حداکثری در نخستین انتخابات به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت دادند ونظام مقدس جمهوری اسلامی با رای 98.2 درصد و با نظر مردم بنا نهاده شد.

وی در ادامه از دوازدهم فروردین 58، روز جمهوری اسلامی ایران، بعنوان روزی به یاد ماندنی و الگویی ماندگار در تاریخ ایران وهمچنین درعرصه انتخابات یاد کرد و افزود ملت غیور ما با رای حداکثری خود به نظام جمهوری اسلامی، آن را تثبیت کردند ونقشه های شوم دشمنان را خنثی ساختند.



خدادادزاده در ادامه اظهار کرد: حضور حداکثری ملت ایران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اسفند ماه 90 نیز حماسه ای دیگر بود که توسط ملت ایران خلق شد و هجمه های مختلف دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی انقلاب اسلامی ایران را خنثی کرد .



وی در پایان این روز بزرگ را خدمت ملت بزرگ ایران اسلامی خصوصا مردم ولایت مداروانقلابی شهرستان میناب تبریک گفت ویادآورشد ملت عزیز ما بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری وشوراها در خردادماه 92 ، بار دیگر برگ زرینی را درکارنامه خود ثبت خواهند کرد.