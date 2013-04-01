محسن کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با مهم دانستن تمام بازي‌هاي اين تيم تا پايان ليگ برتر فوتبال كشور، تصریح کرد: خودمان هم قبول داریم که در هفته شانزدهم بازي سختي پيش‌رو داريم، اما صبا فقط با انگیزه شکست دادن تیم فوتبال سپاهان اصفهان با تمام قوا به ميدان مي‌رود.

وی افزود: بايد تلاش تازه‌اي براي موفقيت در مسابقات ليگ برتر آغاز كنيم و در هفته های رو به پایان لیگ برتر امید، حريف قدري مانند تيم فوتبال سپاهان اصفهان را از پيش رو داريم، هر چند کار سختی است اما وضعیت فعلی صبا در جدول رده بندی لیگ برتر امید ما را مجبور به این کار می کند.

برتري در بازي با سپاهان اصفهان براي ما اهميت زيادي دارد

کرمی افزود: راه مشكلي در پيش داريم و به نوعي كار ما تازه آغاز شده، اما با توجه به آمادگي بسيار خوب و هماهنگي تيمي مطلوب و قابل قبولي كه در تيم داريم، برتري در بازي با سپاهان اصفهان براي ما اهميت زيادي دارد و در هر حال براي پيروزي مي‌جنگيم.

کاپیتان امیدهای صباي قم تأكيد كرد: صبا بازيكنان بسيار خوبي دارد، براي بازيكنان ما سه امتياز همراه با كسب يك نتيجه خوب و ايده‌آل بسيار اهميت دارد و به نوعي ضروري است و بازيكنان ما بعد از نتايج چند هفته اخير اين مهم را به خوبي درك كرده‌اند.

وي عنوان كرد: با توجه به اينكه بايد روز شانزدهم فروردين با تيم فوتبال سپاهان اصفهان بازي كنيم، زمان نسبتاً خوبي در اختيار داريم، ضمن اينكه بازيكنان در تعطيلات نوروز هم استراحت كافي داشته‌اند و هم اينكه از نظر روحي در شرايط بهتري قرار دارند.

قرار گرفتن در مكان انتهاي جدول خيالمان را آسوده نمي‌گذارد

کرمی یاد آور شد: بعد از نتيجه دور از انتظاري كه در ديدار هفته پانزدهم ليگ برتر فوتبال مقابل تيم فوتبال ملوان بندر انزلی به دست آورديم، قرار گرفتن در مكان دوازدهم و انتهای جدول رده‌بندي خيالمان را از بابت ليگ برتر چندان آسوده نمي‌گذارد تا با آرامش كامل به ادامه ليگ فكر كنيم، بنابراين اهميت سه امتياز بازي با سپاهان اصفهان بسيار زياد است.

وي در ادامه به بازي صباي قم مقابل ملوان که به شکست دو بر یک صبا انجامید اشاره كرد و بيان داشت: در اين مسابقه در نيمه اول خوب بازي كرديم و بازيكنان با اجراي دستورات تاكتيكي، شرايط بسيار خوبي را براي تيم رقم زدند كه منجر به ايجاد چندين موقعيت گل شد، اما نمي‌دانم چرا در نيمه دوم جريان بازي به يكباره تغيير كرد و همه شرايط به سود حریف رقم خورد.

کاپیتان تيم فوتبال امید صباي قم اظهار داشت: در اين ديدار باز هم شاهد بوديم كه موقعيت‌هاي زيادي به خصوص در نيمه نخست بازي به هدر رفت و در مقابل اين تيم ملوان بندر انزلی بود كه از دو توپي كه روي دروازه ما آورد خيلي راحت به گل‌هاي برتري رسيد.

تيم فوتبال صباي قم روز جمعه شانزدهم فروردين ماه در هفته شانزدهم مسابقات ليگ برتر فوتبال امید کشور در اصفهان میهمان تیم فوتبال امید سپاهان اصفهان خواهد بود.