ورود دوباره آمار نفر- سفر به سازمان میراث فرهنگی / 50 میلیون سفر در 20 روز

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای گذشته بحث نفر- سفرها در سازمان میراث فرهنگی و ارائه این آمار نفس گیر شده بود و هر سال آمار چند صد میلیونی نفر- سفر نوروزی در ایران اعلام می شد که این آمار همواره مورد انتقاد کارشناسان و فعالان گردشگری قرار می گرفت اما در پایان سال 91 محمد شریف ملک زاده رئیس سازمان میراث فرهنگی در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی اعلام کرد که آمار نفر- سفرها اعلام نمی شود بلکه آمار ترددها و مسافرت ها توسط ناوگان حمل و نقل عمومی ارائه خواهد شد اما هنوز چند روز از این صحبت نگذشته بود که منوچهر جهانیان معاون گردشگری این سازمان اعلام کرد که در طی مدت زمانی بیستم اسفند 91 تا دهم فروردین 92 ، 50 میلیون سفر در کشور انجام شده است.

ارائه آمار 50 میلیونی سفر از سوی جهانیان در حالی است که تا سال گذشته آمار سفرها به 162 میلیون سفر نیز رسیده بود با این حال وی اعلام کرد که این میزان مسافرت در دنیا بی نظیر است. بی نظیر خواندن آمارهای نوروزی توسط جهانیان از یک سو و اعلام نکردن مبنای به دست آوردن آمار 50 میلیونی سفر از سوی دیگر زمینه را برای انتقادهای دیگر فعالان گردشگری به این نحوه دستیابی به آمارها فراهم می کند.