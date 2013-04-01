وضعیت راه های روستایی در جنوب سیستان و بلوچستان نامناسب است

یعقوب جدگال در گفتگو با مهر گفت: وضعیت نامناسب راه های روستایی موجب بالا رفتن هزینه حمل و نقل محصولات کشاورزی و همچنین اتلاف وقت بسیاری از ساکنان این روستا ها شده است.

وی گفت: در حال حاضرروستاهای ،رحگام ،سهیل، کاجو، منطقه کوچینک و نسپوران، دلگان ها ، دجها ، سعیدی بازار ،بهاران ،گوردیم ، نگار ، آبند ، کناردان، سرخ کلوت و گرگان از راه دسترسی مناسب محروم هستند.

وی با بیان اینکه تعدادی از راه های روستایی نیز به طور نیمه کاره رهاسازی شده است ادامه داد: راه ارتباطی بین روستاهای چاهان به زرآباد ، متسنگ به چانف ، دهستان تلانگ به قصرقند ، شارک به کهن ، کلانی به گواتر و کاجو از هر دو طرف نیم کاره رها شده است.

وی ادامه داد: پل های ارتباطی ریمدان- قصرقند و ملوران نیز با گذشت چندین ماه به صورت نیمه کاره رها شده است و از این بابت موجب نارضایتی بسیاری از ساکنان این منطقه را فراهم کرده است.

وی افزود:پل های دهستان تلنگ نیز که چندی پیش بر اثر باراش باران دچار خسارت جدی شده بود ترمیم نشده است و روستائیان این منطقه به امید و توجه مسئولان چشم دوخته اند.

جدگال با بیان اینکه در این رابطه بار ها به وزیر راه مسکن و شهرسازی تذکر داده است افزود:متاسفانه توجه جدی در زمینه رسیدگی به راه های روستایی درجنوب استان نشده است.





