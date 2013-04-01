  1. دانشگاه و فناوری
۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶

نشریه الکترونیکی "موبایلوگراف" منتشر شد

نشریه الکترونیکی "موبایلوگراف" منتشر شد

دومین شماره نشریه الکترونیکی عکاسی و فیلمسازی با موبایل با نام "موبایلوگراف" منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشریه الکترونیکی توسط بخش آموزش جشنواره فیلم و عکس تلفن همراه تهران منتشر می شود که در آن مباحثی مانند آموزش تکنیک های عکاسی و فیلمسازی با موبایل، تکنولوژی های جدید در گوشی تلفن همراه، معرفی اپلیکیشن ها و نمونه های عکس و فیلم خلق شده با موبایل ارائه شده است.

"موبایلوگراف" به صورت هفتگی منتشرمی شود و علاقمندان برای دریافت آن می توانند به سایت جشنواره فیلم و عکس همراه تهران به نشانی www.tfpf.mobi مراجعه کنند.

در این شماره از این نشریه الکترونیکی دیدگاه‌های برخی هنرمندان درباره عکاسی و فیلم‌برداری با موبایل منتشر شده است.

جشنواره فیلم و عکس همراه تهران تا 17 فروردین پذیرای آثار ارسالی است و چهارم تا ششم اردیبهشت در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود.

کد مطلب 2024799

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