نشریه الکترونیکی "موبایلوگراف" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشریه الکترونیکی توسط بخش آموزش جشنواره فیلم و عکس تلفن همراه تهران منتشر می شود که در آن مباحثی مانند آموزش تکنیک های عکاسی و فیلمسازی با موبایل، تکنولوژی های جدید در گوشی تلفن همراه، معرفی اپلیکیشن ها و نمونه های عکس و فیلم خلق شده با موبایل ارائه شده است.

"موبایلوگراف" به صورت هفتگی منتشرمی شود و علاقمندان برای دریافت آن می توانند به سایت جشنواره فیلم و عکس همراه تهران به نشانی www.tfpf.mobi مراجعه کنند.

در این شماره از این نشریه الکترونیکی دیدگاه‌های برخی هنرمندان درباره عکاسی و فیلم‌برداری با موبایل منتشر شده است.

جشنواره فیلم و عکس همراه تهران تا 17 فروردین پذیرای آثار ارسالی است و چهارم تا ششم اردیبهشت در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود.