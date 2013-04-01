22 کشته و زخمی آمار اولیه حمله انتحاری تکریت/ مقابله گارد مرزی با نفوذ گروههای مسلح سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، منابع وابسته به پلیس عراق در استان صلاح الدین اعلام کردند: آمار اولیه انفجار انتحاری علیه مرکز پلیس تکریت هشت کشته و چهارده زخمی است.

این فرد بیان کردند: در این انفجار که صبح امروز رخ داد ساختمان تاسیسات نفتی کاملا فرو ریخت و بخشی از ساختمان پلیس تکریت تخریب شد.

از سوی دیگر منابع وابسته به پلیس عراق در نینوی از ربوده شدن یک نیروی امنیتی عراقی از سوی افراد ناشناس در جنوب موصل خبر دادند.

یک منبع وابسته به پلیس الانبار نیز اعلام کرد: افراد مسلح ناشناس بامداد امروز به سوی خودروی طالب زوید العیساوی امام جماعت مسجد البراء در فلوجه حمله کردند که در اثر آن العیساوی و دو نفر از همراهانش کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شد.

از سوی دیگر وزارت کشور عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: گارد مرزی عراق مانع از نفوذ گروههای مسلح از اراضی سوریه به عراق در منطقه الدملوق در الانبار شدند.

در این بیانیه همچنین از عملیات نیروهای گارد مرزی عراق علیه افراد مسلحی که سوی پاسگاههای مرزی شلیک کرده بودند و فرار دادن آنها خبر دادند.