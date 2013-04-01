استكبار ستيزي ملت ايران در 12 فروردين 58 متبلور شد

يدالله اكبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملت آگاه و فهیم ایران اسلامی در 12 فروردین سال 58 با راي قاطع آري و حداكثري خود به نظام بزرگ ايران بود مهر تاييد زدند و آن را در تاريخ به ثبت و ضبط رسانده و به آن رسميت دادند.



وی افزود: در اين روز عظيم مردم انقلابي و مومن ايران اسلامي در جهت تحكيم اركان انقلاب اسلامي تازه متولد شده ايران با تصميم قاطع و اكثريت قريب به اتفاق 98.2 درصد آراي آري خود وحدت ملي و يك پارچگي و انسجام اسلامي خود را به نمايش گذاشتند.



فرماندارآمل ادامه داد: با اين انتخاب آگاهانه در همه پرسي فراگير و تاريخي خود تاريخ ساز شده و طومار استبداد و ظلم 2500 ساله رژيم ستم شاهي را برچيده و و آن را به زباله‌دان و موزه عبرت‌هاي تاريخ سپردند.



اکبرزاده، با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی ایران در 34 سال گذشته تبلوری از دموکراسی حقیقی همراه با ارزش‌های متعالی را به نمایش گذاشته است، افزود: کمتر نظامی را سراغ داریم که قوام و وابستگی آن به ملت و ولایت فقیه باشد.



وی به شعار سال با عنوان حماسه سیاسی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: این شعار باید به یک باور و اعتقاد قلبی تبدیل شود تا بتوان در مسیر پیاده کردن مبانی آن تلاش کرد.



فرماندارآمل، روز 12 فروردين سال 58 را ثبت برگ زريني بر تاریخ درخشان و تابناك مجاهدت‌هاي استقلال طلبانه و آزاديخوانه ملت تاريخ ساز ایران در تعیین سرنوشت قانونی شان دانست.

اكبرزاده با یادآوری اینکه ضرورت خلق حماسه سیاسی مشارکت همه‌جانبه مردم در صحنه است، افزود: در خلق حماسه اقتصادی نیز باید بخش خصوصی را اهمیت و بهایی مضاعف داد.



فرماندار آمل تصریح کرد: ضرورت دارد، همچنان حمایت از تولید، کار و سرمایه داخلی مورد توجه قرار گیرد، چراکه کشور ما امروز در عرصه خوداتکایی اقتصادی به تحقق شعار سال 91 احتیاج دارد.

