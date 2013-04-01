رونمایی از پرتال قلب سالم/ تشكيل شبكه اجتماعي قلب

به گزارش خبرنگار مهر، ارائه اطلاعات كامل در رابطه با قلب انسان، ايجاد فضاي پرسش و پاسخ الكترونيك در مورد قلب سالم، تشكيل شبكه اجتماعي الكترونيك قلب سالم، ارائه نرم افزارهاي كاربردي خود مراقبتي و گزارش آخرين تحقيقات در رابطه با داشتن قلب سالم از جمله اهداف اين پرتال است.

دکتر محمد حسین اعرابی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از افتتاح این پرتال در هفته سلامت خبر داد و گفت: این دانشگاه به عنوان اولین متولی کشوری برنامه قلب سالم از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب شده است.

وی با اشاره به اینکه بیماری های قلبی عروقی به عنوان علت عمده مرگ و میر در كاشان و نیز اولویت اول در نیازسنجی آموزش سلامت این منطقه محسوب می شود، اظهار داشت: بیماری قلبی عروقی به عنوان اولین عامل مرگ، یک سوم کل مرگ و میرها در جهان را به خود اختصاص می دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اینکه بیماری های قلبی و سکته مغزی مسئول 1/17 میلیون مرگ سالانه در جهان است، ادامه داد: حداقل 80 درصد از مرگ های زودرس از طریق رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی منظم و اجتناب از استعمال دخانیات قابل پیشگیری است.

اعرابی با اشاره به نقش تاثیرگذار آموزش در پیشگیری از بیماری های قلب عروق افزود: نتایج کلیه تحقیقات انجام شده بر لزوم افزایش بینش و آگاهی جامعه در خصوص عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی به عنوان مهمترین رکن در کاهش بار بیماری های قلبی عروقی و عواقب ناشی از آن تاکید دارد.

به گفته وی طراحی برنامه های منسجم در قالب بسیج اطلاع رسانی برای ارتقاء شیوه های صحیح زندگی در سطح گسترده بیش از پیش احساس می شود که پورتال قلب سالم در این راستا راه اندازی می شود.