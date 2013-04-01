ترافيك سنگين در محورهاي فارس/ جاده شيراز - كازرون فردا يك طرفه مي شود

سرهنگ احمد احمدي در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرين وضعيت جاده هاي استان فارس بيان كرد: در حال حاضر تمام محورهاي استان فارس باز است اما به دليل ترافيك سنگين تردد در آنها به كندي صورت مي گيرد.

وي با اشاره به اينكه ترافيك در تمام محورهاي استان سنگين است، گفت: در حال حاضر تمام خروجيهاي استان ترافيك سنگيني دارندبه ويژه محور شيراز - كازرون و محور شيراز - مرودشت نسبت به ديگر محورها ترافيك بيشتري دارد.

فرمانده پليس راه استان فارس در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به محدوديتهاي پليس براي تردد در محورهاي اين استان در روز 13 فروردين بيان كرد: با توجه به اينكه هر ساله شاهد ترافيك سنگين در اين روز هستيم از اين روز از ساعت 17 روز طبيعت تا ساعت 23 محور شيراز - كازرون يك طرفه مي شود.

وي ادامه داد: اين مسير در ساعتهاي مذكور فقط تردد از سمت كازرون به شيراز انجام مي شود و در صورت نياز به اجراي محدوديت بيشتر تصميم گيري خواهد شد.

سرهنگ احمدي تاكيد كرد: در روز 13 فروردين تردد هر گونه موتورسيكلت، كاميون و تريلر در محورهاي استان فارس ممنوع است و در صورت مشاهده هر گونه ترددي با افراد خاطي برخورد خواهد شد.

وي تاكيد كرد: علاوه بر اين سواركردن مسافر در قسمت بار خودرو نيز ممنوع است و پليس به شدت با اين مسئله نيز برخورد خواهد كرد.