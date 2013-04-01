لیورپول با پنالتی جرارد از سد استون ویلا گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان برندن راجرز در حضور بیش از 42 هزار تماشاگر ورزشگاه ویلاپارک موفق شدند با نتیجه 2 بر یک میزبان خود استون ویلا را شکست دهند.

در این بازی ابتدا "کریستین بنتکه" در دقیقه 31 تیم میزبان را پیش انداخت اما "جوردان هندرسون" در دقیقه 47 نتیجه را به تساوی کشاند. "استیون جرارد" هم در دقیقه 60 از روی نقطه پنالتی گل برتری لیورپول را به ثمر رساند تا این یک پیروزی ارزشمند خارج از خانه کسب کند.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 77 امتیاز

2- منچسترسیتی 62 امتیاز

3- تاتنهام 57 امتیاز (یک بازی بیشتر)

4- چلسی 55 امتیاز

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18- استون ویلا 30 امتیاز

19- کوئینزپارک رنجرز 23 امتیاز

20- ردینگ 23 امتیاز