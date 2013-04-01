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۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸

فیلمبرداری "مهمان داریم" به خط پایان رسید

فیلمبرداری "مهمان داریم" به خط پایان رسید

فیلمبرداری فیلم سینمایی "مهمان داریم" محصول تازه حوزه هنری امروز 12 فروردین ماه در تهران تمام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر محمدی تهیه کننده این فیلم گفت: بعد از 65 جلسه امشب فیلمبرداری «مهمان داریم» در لوکیشن اصلی در خیابان جامی تمام می شود. تدوین همزمان که از مدتی قبل شروع شده ادامه دارد و پیش بینی می کنم یک ماه دیگر تدوین اولیه فیلم تمام شود.

وی ادامه داد: صداگذار و آهنگساز فیلم هنوز مشخص نشده‌اند. با انجام مراحل فنی فکر می کنم فیلم تیرماه آماده نمایش شود و پس از آن درباره اکران عمومی آن یا نمایش در سی و دومین جشنواره فیلم فجر تصمیم گیری خواهد شد.

"مهمان داریم" چهارمین فیلم سینمایی حوزه هنری در سال 91 پس از خسته نباشید، تاج محل و حوض نقاشی است. حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری و سهیل جهان بیگلری مدیر عامل سازمان توسعه سینمایی سوره شنبه 10 فروردین ماه در پشت صحنه این فیلم حاضر شدند و بخش‌هایی از فیلمبرداری فیلم تازه محمدمهدی عسگرپور را دیدند.

پرویز پرستویی، آهو خردمند، بهروز شعیبی، سهیلا گلستانی، معصومه قاسمی‌پور، مهدی صادقی و محمد صادقی بازیگران این فیلم هستند.

عوامل "مهمان داریم" عبارتند از تهیه‌کننده: منوچهر محمدی، طرح فیلمنامه : منوچهر محمدی،نویسنده و کارگردان : محمد مهدی عسگر پور، مدیر فیلمبرداری: محمد آ لادپوش، طراح صحنه و لباس: کیوان مقدم، طراح چهره پردازی: مهردادمیرکیانی، صدابردار: ساسان نخعی، تدوین محمد رضا مویینی، دستیار اول کارگردان: لیلا رنگرزان، برنامه‌ریز: امین قوامی، دستیار اول فیلمبردار: مهردادلشگری، منشی صحنه : نفیسه ذاکری، عکاس : مهدی دل خواسته، مدیر تولید: مجید کریمی  محصول سازمان سینمایی سوره.

محمدمهدی عسگرپور پیش‌تر فیلم‌های سینمایی پرواز در نهایت، قدمگاه، اقلیما و هفت و پنج دقیقه را ساخته است.

 

کد مطلب 2024808

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