فیلمبرداری "مهمان داریم" به خط پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر محمدی تهیه کننده این فیلم گفت: بعد از 65 جلسه امشب فیلمبرداری «مهمان داریم» در لوکیشن اصلی در خیابان جامی تمام می شود. تدوین همزمان که از مدتی قبل شروع شده ادامه دارد و پیش بینی می کنم یک ماه دیگر تدوین اولیه فیلم تمام شود.

وی ادامه داد: صداگذار و آهنگساز فیلم هنوز مشخص نشده‌اند. با انجام مراحل فنی فکر می کنم فیلم تیرماه آماده نمایش شود و پس از آن درباره اکران عمومی آن یا نمایش در سی و دومین جشنواره فیلم فجر تصمیم گیری خواهد شد.

"مهمان داریم" چهارمین فیلم سینمایی حوزه هنری در سال 91 پس از خسته نباشید، تاج محل و حوض نقاشی است. حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری و سهیل جهان بیگلری مدیر عامل سازمان توسعه سینمایی سوره شنبه 10 فروردین ماه در پشت صحنه این فیلم حاضر شدند و بخش‌هایی از فیلمبرداری فیلم تازه محمدمهدی عسگرپور را دیدند.

پرویز پرستویی، آهو خردمند، بهروز شعیبی، سهیلا گلستانی، معصومه قاسمی‌پور، مهدی صادقی و محمد صادقی بازیگران این فیلم هستند.

عوامل "مهمان داریم" عبارتند از تهیه‌کننده: منوچهر محمدی، طرح فیلمنامه : منوچهر محمدی،نویسنده و کارگردان : محمد مهدی عسگر پور، مدیر فیلمبرداری: محمد آ لادپوش، طراح صحنه و لباس: کیوان مقدم، طراح چهره پردازی: مهردادمیرکیانی، صدابردار: ساسان نخعی، تدوین محمد رضا مویینی، دستیار اول کارگردان: لیلا رنگرزان، برنامه‌ریز: امین قوامی، دستیار اول فیلمبردار: مهردادلشگری، منشی صحنه : نفیسه ذاکری، عکاس : مهدی دل خواسته، مدیر تولید: مجید کریمی محصول سازمان سینمایی سوره.

محمدمهدی عسگرپور پیش‌تر فیلم‌های سینمایی پرواز در نهایت، قدمگاه، اقلیما و هفت و پنج دقیقه را ساخته است.