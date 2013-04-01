41 دستگاه آمبولانس در سطح شهر قم مستقر شدند

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 100 نیروی عملیاتی و ستادی در قالب 41 دستگاه آمبولانس، پنج دستگاه موتورلانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس جهت پوشش طرح امداد نوروزی در روز 13 فروردین آماده باش کامل هستند.



وی بیان داشت: تمام مسیرهای منتهی به اماکن تفریحی و بوستان های شهر، اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران ومحدوده عوارضی اتوبان قم – تهران تحت پوشش آمبولانس قم می باشند.



وی ابراز داشت: موتورلانس ها نیز به طور مدام در محل های تجمع شهروندان گشت زنی داشته تا زمان رسیدن بر بالین بیماران و مصدمان کاهش یافته و امدادرسانی به هنگام صورت گیرد.