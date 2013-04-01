دغدغه های مسافران گلستان/ از کمبود پارکینگ تا سوئیت های 200 هزار تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم تلاشهای صورت گرفته و اتخاذ تدابیر لازم برای اسکان و اقامت مسافران نوروزی، همچنان برخی از گردشگران وارده گلستان از کمبود امکانات ناراضی هستند.

همچنین به اعتقاد برخی از مسافران، اطلاعات زیادی درباره مراکز دیدنی و معرفی آن در گلستان صورت نگرفته است و باید به تبلیغات در این حوزه توجه بیشتری شود.

یک مسافر شیرازی که به پارک جنگلی ناهارخوران گرگان سفر کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اين مكان بايد حداقل بايد مراكزي را براي مسافران ايجاد كنند تا زمانيكه باران مي آيد جايي وجود داشته باشد كه بتوان در آنجا چادر زد.

وی اظهار داشت: همچنین باید تعداد سطل هاي زباله را بيشتر كرد تا محيطي به اين زيبايي به دست مسافران و كساني كه به اينجا مي آيند خراب نشود.

وي ابراز داشت: در مكان هاي ديگر استان گلستان از جمله گنبد و آزادشهر مكان هايي براي استراحت مسافران وجود دارد اما در شهر گرگان كه مركز استان محسوب مي شود مسافران نمي توانند جاي خوبي اسكان داشته باشند.

وی افزود: به پارك شهر گرگان كه رفتيم، ما را به دسمت ناهار خوران راهنمایی کردند، درحالیکه اینجا شلوغ و خيلي سرد است، ضمن اينكه آنقدر قيمت سوئييت ها در اينجا زياد است كه نمي صرفد كه براي يك شب اقامت حدود 150 يا 200 هزار تومان هزينه كرد.

يكي از ديگر مسافران كه از مشهد به گرگان سفر کرده بود، نیز گفت: ما تقريبا هر ساله به استان سفر مي كنيم در نزديكي آزادشهر مكاني به اسم زائر سرا وجود دارد كه مسافران با پرداخت وجه کمی در آن اسکان می یابند.

وی یادآورشد: گرگان شهري است كه زيبايي هاي بسيار زيادي دارد و مي تواند بهشتي براي مسافران باشد و چون بيشتر مسافران نهار خوران را مي شناسند به اين سمت روي مي آورند.

وي گفت: از لحاظ امنيت گرگان بسيار خوب است، چرا كه مي بينيم ماموران نيروي انتظامي در هر لحظه در اين اينجا رفت و آمد مي كنند و اين امر باعث آرامش و احساس امنيت مسافران مي شود.

این مسافر مشهدی با اشاره به نمايشگاهي كه در كنار باباطاهر ايجاد شده است گفت: اين نمايشگاه ايده ي خيلي خوبي براي مسافران است كه بتوانند از آن ديدن و خريد كنند و اگر صنايع دستي خود استان گلستان در آن باشد مي تواند جذابيت بيشتري براي مسافران پيدا كند.

مسافر دیگری بیان داشت: يكي از ديگر مشكلات مسافران، نبود پاركينگ در كنار مكان هاي تفريحي است و اين باعث مي شود كه مسافران نگران وسيله نقليه ي خود باشند.

يكي از ديگر مسافران كه از اهواز آمده بود گفت: استان گلستان استاني است با جاذبه هاي گردشگري و تفريحي بسيار زياد و مي توان از زيبايي آن تعريف كرد و البته خوشحاليم كه توانستيم به اين استان سفر كنيم و از ديدني ها آن برخوردار شويم.

به گزارش مهر تا پایان روز دهم فروردین ماه بیش از یک میلیون مسافر در استان گلستان اقامت داشته اند و میزان اقامت مسافران به سه شب افزایش یافته است.