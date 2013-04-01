۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۱۹

بازگیر به مهر خبر داد:

مردم از رهاسازی ماهیهای قرمز در رودخانه های لرستان خودداری کنند/ برگزاری جشنواره های ماهی

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل محیط زیست استان لرستان خواستار پرهیز مردم از رهاسازی ماهی های قرمز در روز طبیعت در منابع آبی و رودخانه های استان شد.

محمد حسین بازگیر در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: یکی از سنت هایی که ایرانیها دارند استفاده از ماهی قرمز بر روی سفره هفت سین است که به نوعی نمادی از تحرک، شادی و جنب و جوش محسوب می شود.

وی ادامه داد: این در حالیست که بعد از تعطیلات نوروزی باید فکری به حال نگهداری این گونه شود چرا که رهاسازی ماهی های قرمز در آبهای جاری و رودخانه ها به لحاظ زیست محیطی با اشکالاتی مواجه است.

بازگیرادامه داد: با توجه به اینکه ماهی قرمز گونه ای غیربومی محسوب می شود و به عنوان گونه ای مهاجم می تواند به آبزیان بومی آسیب برساند مردم باید از رهاسازی آنها در منابع آبی استان خودداری کنند.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با تاکید بر اینکه ماهیهای قرمز باید در مکانهایی که مشکلی برای اکوسیسیتم ایجاد نمی کند رهاسازی شوند، یادآور شد: در این راستا در سه سال اخیر جشنواره رهاسازی ماهی های قرمز به همت شهرداری در شهرهای مختلف استان برگزار می شود.

بازگیر افزود: با برگزاری این جشنواره ها علاوه بر جلوگیری از ورود ماهی های قرمز به رودخانه های استان از تلف شدن این ماهیهای قرمز در سطل های زباله نیز خودداری می شود.

وی یادآور شد: امسال جشنواره رهاسازی ماهی قرمز علاوه بر شهر خرم آباد در عمده شهرهای استان از جمله الیگودرز، ازنا، الشتر و ... برگزار می شود.

بازگیر ادامه داد: این جشنواره از امروز شروع شده و مردم می توانند از امروز نسبت به رهاسازی ماهی های قرمز در مکان معرفی شده از جمله دریاچه ماهی و دریاچه بهشت خرم آباد اقدام کنند.

کد مطلب 2024814

