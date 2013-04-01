رشد 17.9 درصدی ورود به شیراز/ 48 هزار و 198 جابجایی توسط ناوگان حمل و نقل فارس

احمد خواست خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:از 24 اسفندماه تا 11 فرودین ماه در کل استان فارس 48 هزار و 198 جابجایی صورت گرفته که 646 هزار و 205 مسافر به نقاط مختلف از فارس سفر کرده اند.

وی در خصوص آمار سفر از شیراز ابراز داشت: 25 هزار و 974 سفر از شیراز بوده است همچنین 131 سفر راهیان نور داشته که پنج هزارو 625 نفر عازم مناطق عملیاتی شدند.

معاون حمل و نقل ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان فارس تصریح کرد: هزار و 19 پرواز از فارس انجام شده که در این تعداد 112 هزارو972 مسافر جابه جا شده که 862 پرواز داخلی و 157 پرواز خارجی بوده است.

خواست خدایی با اشاره به اینکه بیشتر جابه جایی ها به خراسان و تهران بوده ادامه داد: 22 سفر نیز با قطار از فارس انجام شده که حدود هفت هزار و 95 مسافر تا دیروز با این ناوگان جابجا شدند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های فارس عنوان کرد: پیش فروش بلیط برای روزهای آخر تعطیلات به صورت حضوری و اینترنتی انجام می شود و مسافران با خرید اینترنتی می توانند سازمان را برای برنامه ریزی در جلوگیری از مشکلات حمل و نقل همراهی کنند .

ورود یک میلیون و 435 هزارو972 وسیله نقلیه به شیراز

وی اظهار داشت: براساس آمار تردد شمار ورودی وسایل نقلیه از 25 اسفند تا 11 فروردین به شیراز به یک میلیون و 435 هزار و 972 وسیله بوده و 320 هزار و 680 وسیله نیز از شیراز خارج شدند.

خواست خدایی افزود: اوج ورودی به شیراز 29 اسفند ماه بوده با 147 هزارو 600 خودرو که 91 درصد از کل ورودی ها ناوگان سواری و 9 درصد سایر ناوگان ها است.

معاون حمل و نقل ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان فارس تاکید کرد: مسافرین با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در حفظ سلامت خود و دیگر هم وطنان تاثیر زیادی دارند و با رعایت این اصول می توانند آمار تصادفات را کاهش دهند.