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۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۲۴

خواست خدایی درگفتگو با مهر:

رشد 17.9 درصدی ورود به شیراز/ 48 هزار و 198 جابجایی توسط ناوگان حمل و نقل فارس

رشد 17.9 درصدی ورود به شیراز/ 48 هزار و 198 جابجایی توسط ناوگان حمل و نقل فارس

شیراز- خبرگزاری مهر: معاون حمل و نقل ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان فارس گفت: ورود مسافران به شیراز از 25 اسفندماه تا 11 فروردین ماه 92 نسبت به همین دوره زمانی در سال گذشته 17.9 درصد افزایش داشته است.

احمد خواست خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:از 24 اسفندماه تا 11 فرودین ماه در کل استان فارس 48 هزار و 198 جابجایی صورت گرفته که 646 هزار و 205 مسافر به نقاط مختلف از فارس سفر کرده اند.

وی در خصوص آمار سفر از شیراز ابراز داشت: 25 هزار و 974 سفر از شیراز بوده است همچنین 131 سفر راهیان نور داشته که پنج هزارو 625 نفر عازم مناطق عملیاتی شدند.

معاون حمل و نقل ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان فارس تصریح کرد: هزار و 19 پرواز از فارس انجام شده که در این تعداد 112 هزارو972 مسافر جابه جا شده که 862 پرواز داخلی و 157 پرواز خارجی بوده است.

خواست خدایی با اشاره به اینکه بیشتر جابه جایی ها به خراسان و تهران بوده  ادامه داد: 22 سفر نیز با قطار از فارس انجام شده که حدود هفت هزار و 95 مسافر تا دیروز با این ناوگان جابجا شدند.

 مدیرکل حمل و نقل و پایانه های فارس عنوان کرد:  پیش فروش بلیط برای روزهای آخر تعطیلات به صورت حضوری و اینترنتی انجام می شود و مسافران با خرید اینترنتی می توانند سازمان را برای برنامه ریزی در جلوگیری از مشکلات حمل و نقل همراهی کنند .

ورود یک میلیون و 435 هزارو972 وسیله نقلیه به شیراز

وی اظهار داشت: براساس آمار تردد شمار ورودی وسایل نقلیه از 25 اسفند تا 11 فروردین به شیراز به یک میلیون و 435 هزار و 972 وسیله بوده و 320 هزار و 680 وسیله نیز از شیراز خارج شدند.

خواست خدایی افزود: اوج ورودی به شیراز 29 اسفند ماه بوده با 147 هزارو 600 خودرو که 91 درصد از کل ورودی ها ناوگان سواری و 9 درصد سایر ناوگان ها است.

معاون حمل و نقل ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان فارس تاکید کرد: مسافرین با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در حفظ سلامت خود و دیگر هم وطنان تاثیر زیادی دارند و با رعایت این اصول می توانند آمار تصادفات را کاهش دهند.

 

کد مطلب 2024821

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