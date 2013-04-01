امام و شهدا چراغ راه فعالان سیاسی هستند/ انتخاب خوب نتیجه حماسه سیاسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالیباف سه کاندیدای عضو ائتلاف سه گانه در روز جمهوری اسلامی با حضور در مرقد امام راحل و مزار شهدا با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدای انقلاب تجدید میثاق کردند.

در حاشیه این مراسم غلامعلی حداد عادل در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه استفاده از ظرفیت حداکثری از نیروهای انقلاب یکی از وصیت های امام راحل بوده است توصیه شما به فعالان سیاسی در این زمینه در آستانه انتخابات چیست، گفت: توصیه من این است که کاری کنیم در سالی که مقام معظم رهبری آن را حماسه سیاسی و اقتصادی نامیده اند انتخابات خوبی برگزار کنیم تا یک انتخاب خوب داشته باشیم و این امر مستلزم این است که وحدت بین اصولگرایان از همیشه بیشتر باشد تا اصولگرایان بتوانند به خدمتشان ادامه دهند.

وی همچنین در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پایبندی به آرمان های امام و شهدا چه کمکی به فعالان سیاسی به خصوص کاندیداها می تواند بکند، خاطر نشان کرد: امام با همه ابعاد شخصیتی اش و شهدا چراغ راه ما هستند تا مسیر را گم نکنیم و همان طور که رهبری فرمودند شهدا ستاره های آسمانی هستند که راه را به زمینی ها نشان می دهند.

این کاندیدای عضو ائتلاف سه گانه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر که پرسید حماسه سال 92 چیست، تصریح کرد: مظهر بارز حماسه سیاسی 92 انتخابات ریاست جمهوری است که ان شاء الله یک انتخابات خوب با یک انتخاب خوب نتیجه این حماسه سیاسی باشد.