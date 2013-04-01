كاهش موازي كاري در فعاليت هاي فرهنگي با تشكيل قرارگاه فرهنگي

حجت الاسلام علي كريم پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بسياري از ادارات و سازمان ها همچون سازمان تبليغات اسلامي، اداره ارشاد، آموزش و پرورش، اوقاف و امور خيريه و سپاه نقش فرهنگي گسترده اي در جامعه بر عهده دارند و با تشكيل قرارگاه فرهنگي در قوچان مي توان از بسياري از موازي كاري ها جلوگيري نمود.

وي ادامه داد: با تشكيل قرارگاه فرهنگي و تدوين برنامه هاي ساليانه توسط كارشناسان تمامي اعتبارات مورد نياز ،مشكلات، موانع و نيازها شناسايي و پيش بيني خواهد شد و در اين مسير نبايد هر مسئول به دنبال آرم و نشان سازمان و نهاد مربوط به خود باشد زيرا بايد به صورت ستادي حركت نماييم و در اين شرايط است كه مي توان به نتيجه مورد نظر دست يابيم.

وي افزود: در دوسال گذشته، با نگاه راهبردي، بريدن از خود و جمع شدن در يك محور واحد، فعاليت هاي خوبي همچون اجتماع فاطميون، زينبيون و صادقيون شكل گرفت و تعامل ميان ادارت و نهادهاي قوچان پيرامون امور فرهنگي را ميتوان رضايت بخش توصيف نمود و نمره ي بالاي پانزده به آن اختصاص داد.