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۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۵۵

حجت الاسلام كريم پور:

كاهش موازي كاري در فعاليت هاي فرهنگي با تشكيل قرارگاه فرهنگي

كاهش موازي كاري در فعاليت هاي فرهنگي با تشكيل قرارگاه فرهنگي

قوچان – خبرگزاري مهر: رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان قوچان گفت: با توجه به تعدد متوليان فرهنگي در جامعه تشكيل قرارگاه فرهنگي، موجب كاهش موازي كاري در فعاليت هاي فرهنگي مي شود.

حجت الاسلام علي كريم پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بسياري از ادارات و سازمان ها همچون سازمان تبليغات اسلامي، اداره ارشاد، آموزش و پرورش، اوقاف و امور خيريه و سپاه نقش فرهنگي گسترده اي در جامعه بر عهده دارند و با تشكيل قرارگاه فرهنگي در قوچان مي توان از بسياري از موازي كاري ها جلوگيري نمود.

وي ادامه داد: با تشكيل قرارگاه فرهنگي و تدوين برنامه هاي ساليانه توسط كارشناسان تمامي  اعتبارات مورد نياز ،مشكلات، موانع و نيازها شناسايي و پيش بيني خواهد شد و در اين مسير نبايد هر مسئول به دنبال آرم و نشان سازمان و نهاد مربوط به خود باشد زيرا بايد به صورت ستادي حركت نماييم و در اين شرايط است كه مي توان به نتيجه مورد نظر دست يابيم.

وي افزود: در دوسال گذشته، با نگاه راهبردي، بريدن از خود و جمع شدن در يك محور واحد، فعاليت هاي خوبي همچون اجتماع فاطميون، زينبيون و صادقيون شكل گرفت و تعامل ميان ادارت و نهادهاي قوچان پيرامون امور فرهنگي را ميتوان رضايت بخش توصيف نمود و نمره ي بالاي پانزده به آن اختصاص داد.

 

کد مطلب 2024854

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