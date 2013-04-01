نجات بیش از 4 هزار مسافر نوروزی از مرگ

محمود مظفر در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح عملکرد امدادگران این سازمان در طرح امداد و نجات نوروزی ۹۲ با بیان اینکه از ۲۴ اسفندماه تا روز گذشته ۴ هزار و ۴۴۰ عملیات توسط امدادگران پوشش داده شده است اظهار داشت: از این میان ۹۴ هزار و ۲۸۵ تن دچار حادثه شده‌اند.

وی با بیان اینکه به ۸۹ هزار و ۷۰۹ تن توسط امدادگران امدادرسانی شد، افزود: ۴ هزار و ۲۸۵ تن نیز در این 18 روز از مرگ حتمی با کمک امدادگران نجات یافتند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌ احمر با بیان اینکه از این میان ۲ هزار و ۴۵۱ تن که در این حوادث دچار مجروحیت شده بودند به بیمارستان منتقل شدند گفت: ۲۶ هزار و ۱۹ تن نیز به صورت سرپایی و در محل توسط امدادگران درمان شدند.

مظفر با بیان اینکه در این مدت ۴۶۰ مورد عملیات رهاسازی توسط امدادگران انجام شده است، تاکید کرد: همچنین ۵۱ هزار و ۲۹۴ تن نیز توسط جمعیت هلال‌احمر اسکان و تغذیه اضطراری داده شده‌اند و ۸۲ هزار و ۶۵۲ تن نیز با مراجعه حضوری به پایگاه های امدادی این سازمان از خدمات امدادی هلال احمر بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۴۲۶ مورد عملیات هوایی توسط ۱۷ فروند بالگردهای این سازمان انجام شد، ادامه داد: تیم امداد هوایی این سازمان در ۳۱۸ ساعت پرواز به خدمت رسانی به مسافران نوروزی پرداخته است.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر در پایان با اشاره به راه اندازی سامانه سراسری ندای امداد گفت: مسافران نوروزی می توانند در سراسر کشور از طریق تماس با شماره تلفن۱۴۷ در صورت وقوع حادثه با اطلاع به پایگاه های امداد و نجات هلال احمر از خدمات امدادی این سازمان بهره مند شوند.