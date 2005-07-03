مجيد انتظامي سمفوني " بناي نو " را ضبط مي كند

مجيد انتظامي درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار موسيقي خبرگزاري "مهر"، با تاييد اين خبرگفت: سمفوني "بناي نو" درچهارموومان نوشته شده وشش ماه نوشتن آن به طول آنجاميده است .

مجيد انتظامي با اشاره اينكه ضبط استوديويي اين سمفوني هفته آينده شروع مي شود افزود: سمفوني "بناي نو" تنوع سازي وموسيقايي بيشتري را درخود جاي داده است . همچنين دراين اثرسعي شده موسيقي ازحالت "منوتون " بيرون بيايد تا بتواند مخاطب عام تري را نيزجذب كند.

به گفته اين هنرمند سمفوني " بناي نو" ازپروين عالي پوربه عنوان تك خوان آواها ( سوپرانو ) استفاده شده به علاوه تك نوازي ويلن وگيتاربرقي ازديگرمولفه هايي است كه به اين اثرتنوع خاص مي بخشد .

انتظامي كه در اثر جديدش علاوه برتك خوان آواها ازگروه كرتالار وحدت و اركستر سمفونيك نيز بهره مي برد، تصريح كرد: با توجه به مقوله "نانوتكنولوژي " و اينكه درهيچ جاي دنيا اين موضوع منابع خاصي ندارد، مي توانيم به اين نتيجه برسيم كه سمفوني " بناي نو" يك موسيقي مدرن بايد باشد كه حاكميت اصلي با رنگ است تا ملودي . امامي دراين اثرعلاوه براين ويژگي سعي كرده ام مخاطب ما حال وهواي اين سمفوني را با موسيقي ايراني درتضاد نبينند. بنابراين دراين اثرموسيقايي سنتوردف وسوپرانورنقش اصلي واسامي را ايفا مي كنند .

وي مدت زمان ضبط اين اثررا 10روزعنوان كرد و در ادامه ازانتشارسمفوني " صلح " خبر داد و گفت : اين سمفوني كه به سفارش وزارت دفاع ساخته شده است بعد ازمدت ها وقفه در ماه آينده به صورت سي دي و نوار منتشرمي شود.