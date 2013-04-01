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۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۲۹

حجت الاسلام رحمانی:

12 میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت بقاع متبرکه قوچان سرمایه گذاری شد

12 میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت بقاع متبرکه قوچان سرمایه گذاری شد

قوچان – خبرگزاری مهر: سرپرست اوقاف و امور خیریه قوچان گفت: 12 میلیارد ریال اعتبار برای تامین زیرساخت‎های امام‌زادگان و بقاع متبرکه شهرستان سرمایه ‎گذاری شده است.

حجت الاسلام عبدالحمید رحمانی  در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:اداره اوقاف و امور خیریه در سال های اخیر با ورود به مرحله ی جدیدی از سیاست ها و راهبردها، برنامه پنج ساله را تدوین نموده است ودر بخش های مختلف از جمله موقوفات و بقاع متبرکه با بهره گیری از کارشناسان برجسته، گام های بزرگی در امور زیربنایی برداشته است.

وی افزود: ساخت دیوار اطراف امام‌زاده جلیل(ع)، گنبد امام‌زاده حسین (ع)، محوطهسازی و ساخت  زائرسازی امام‌زاده سلطان ابراهیم (ع) بخشی از فعالیت های عمرانی در بقاع متبرکه می باشد.

وی با اشاره به رشد بیست درصدی اعتبارت در سال گذشته ادامه داد:  تملک اراضی طرح میقات الرضا(ع)،  تعمیر مساجد شهری و مساجد روستای سلیم‌آباد و سالانقوچ و محوطهسازی امام‌زاده اسماعیل (ع) روستای جرتوده  بخش دیگری از فعالیت های زیرساختی اداره اوقاف و امور خیریه قوچان در سال گذشته می باشد.

وی در پایان اظهار داشت: احیا موقوفات احیا ارزشهاست و با نگاه زیبا و راهبردی اسلام؛ وقف امری بسیار متعالی تلقی می شود و در چند روز ابتدایی سال جدید 4 وقف در قوچان به ثبت رسیده است.

 

 

کد مطلب 2024862

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