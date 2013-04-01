12 میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت بقاع متبرکه قوچان سرمایه گذاری شد

حجت الاسلام عبدالحمید رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:اداره اوقاف و امور خیریه در سال های اخیر با ورود به مرحله ی جدیدی از سیاست ها و راهبردها، برنامه پنج ساله را تدوین نموده است ودر بخش های مختلف از جمله موقوفات و بقاع متبرکه با بهره گیری از کارشناسان برجسته، گام های بزرگی در امور زیربنایی برداشته است.

وی افزود: ساخت دیوار اطراف امام‌زاده جلیل(ع)، گنبد امام‌زاده حسین (ع)، محوطه‎سازی و ساخت زائرسازی امام‌زاده سلطان ابراهیم (ع) بخشی از فعالیت های عمرانی در بقاع متبرکه می باشد.

وی با اشاره به رشد بیست درصدی اعتبارت در سال گذشته ادامه داد: تملک اراضی طرح میقات الرضا(ع)، تعمیر مساجد شهری و مساجد روستای سلیم‌آباد و سالانقوچ و محوطه‎سازی امام‌زاده اسماعیل (ع) روستای جرتوده بخش دیگری از فعالیت های زیرساختی اداره اوقاف و امور خیریه قوچان در سال گذشته می باشد.

وی در پایان اظهار داشت: احیا موقوفات احیا ارزشهاست و با نگاه زیبا و راهبردی اسلام؛ وقف امری بسیار متعالی تلقی می شود و در چند روز ابتدایی سال جدید 4 وقف در قوچان به ثبت رسیده است.