ممنوعيت خروج وانت هاي حامل مسافر به خارج شهر قم در روز سيزده فرودين

اردشير جمشيدي راد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به محدوديت هاي ترافيكي روز سيزدهم فرودين عنوان كرد: در اين روز محدوديت هاي ترافيكي از ساعت هفت صبح الي 24 شب برقرار مي شود.



وي با ابراز داشت: با اعمال اين محدوديت ها تردد كاميون، تريلر و كاميونت بجز حاملين مواد سوختي و فاسد شدني در محور سلفچگان به قم، كاشان به قم و جاده قديم قم به تهران و بالعكس ممنوع است.



رئيس پليس راه قم ادامه داد: ‌وسايل نقليه نام برده شده مي توانند براي تردد از جاده سلفچگان و ساوه استفاده كنند.



وي با اشاره به اينكه در اين روز اكثر مردم سعي دارند تا براي گذراندن اوقات خود به دامان طبيعت پناه ببرند ابراز كرد: در اين روز خودروهاي وانتي كه اقدام به حمل مسافر كنند، پليس اجازه خروج اين خودروها به خارج شهر را نخواهد داد.



جمشيدي راد با اشاره به ترافيك جاده هاي منتهي به استان قم گفت: در روزهاي پاياني تعطيلات از ساعت 13 تا اواخر شب با ترافيك سنگين و نيمه سنگيني در جاده هاي قم مخصوصا اتوبان قم - تهران مواجه هستيم.



رانندگان در صورت تصادف خودروي خود را از جاده خارج كنند

وي در ادامه ضمن هشدار به رانندگان براي رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي بيان كرد: رانندگان قوانين را رعايت كرده و در صورت تصادف نيز وسايل نقليه خود را از سطح جاده خارج كنند تا مانع عبور و مرور ساير وسايل نقليه و ايجاد ترافيك نشوند.

