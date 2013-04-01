مردم استان زنجان روز 13 فروردین شاهد هوای صاف خواهند بود

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: 13 فروردین امسال پدیده خاص جوی را نخواهیم داشت اما با این وجود احتمال بارش‌های پراکنده و خفیف در برخی از نقاط استان برای بعد از ظهر فردا وجود دارد.



وی با تأکید بر اینکه این شرایط جوی تا سه روز آینده در استان حاکم خواهد بود ادامه داد: شرایطی که هم‌اکنون در آسمان زنجان شاهد آن هستیم طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته تا 14 فروردین‌ماه تداوم خواهد داشت و تا آن روز انتظار بروز پدیده خاص جوی را نداریم.



یاغموری با بیان اینکه وضعیت جوی استان برای امروز (12 فروردین) صاف تا قسمتی ابری و در گاهی موارد شاهد وزش باد خواهیم بود افزود: دمای هوای شهر زنجان حدود 24 ساعت گذشته حداقل یک و حداکثر 17 درجه بوده و انتظار تغییر قابل ملاحظه‌ای را نداریم، هر چند روند افزایشی دما در حدود 2 تا 3 درجه برای چند روز آینده پیش‌بینی می‌شود.