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۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۵۱

هفته شلوغ برای فوتبال؛

برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

رقابتهای فوتبال در روزهای سه شنبه و چهارشنبه با برگزاری دیدارهای لیگ قهرمانان اروپا و لیگ قهرمانان آسیا به اوج خود می‌رسند و شبکه‌های سوم و ورزش اقدام به پخش زنده این رقابتها می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال جام حذفی انگلستان، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا، لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی ایران به شرح زیر اعلام شد:


دوشنبه 12 فروردین
* چلسی - منچستريونايتد
ساعت : 16:00 زنده از شبكه سه

سه‌شنبه 13 فروردین
* سپاهان - الاهلي
ساعت : 20:30 زنده از شبکه سه
*  الشباب - تراکتورسازي
ساعت : 21:35 زنده از شبکه ورزش
*  بايرن مونيخ - يوونتوس
ساعت : 23:15 زنده از شبكه سه
* پاری سن ژرمن - بارسلونا
ساعت : 23:15 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 14 فروردین
* الهلال - استقلال
ساعت : 22:10 زنده از شبکه سه
*  رئال مادريد - گالاتاسرای
ساعت : 23:15 زنده از شبكه سه
* مالاگا - دورتموند
ساعت : 23:15 زنده از شبكه ورزش

پنج‌شنبه 15 فروردین
*  چلسی - روبين كازان
ساعت : 23:35 زنده از شبكه ورزش

شنبه 17 فروردین 
* داماش - پرسپوليس
ساعت : 17:00 زنده از شبکه سه

کد مطلب 2024871

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