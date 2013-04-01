برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال جام حذفی انگلستان، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا، لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی ایران به شرح زیر اعلام شد:



دوشنبه 12 فروردین

* چلسی - منچستريونايتد

ساعت : 16:00 زنده از شبكه سه



سه‌شنبه 13 فروردین

* سپاهان - الاهلي

ساعت : 20:30 زنده از شبکه سه

* الشباب - تراکتورسازي

ساعت : 21:35 زنده از شبکه ورزش

* بايرن مونيخ - يوونتوس

ساعت : 23:15 زنده از شبكه سه

* پاری سن ژرمن - بارسلونا

ساعت : 23:15 زنده از شبكه ورزش



چهارشنبه 14 فروردین

* الهلال - استقلال

ساعت : 22:10 زنده از شبکه سه

* رئال مادريد - گالاتاسرای

ساعت : 23:15 زنده از شبكه سه

* مالاگا - دورتموند

ساعت : 23:15 زنده از شبكه ورزش



پنج‌شنبه 15 فروردین

* چلسی - روبين كازان

ساعت : 23:35 زنده از شبكه ورزش



شنبه 17 فروردین

* داماش - پرسپوليس

ساعت : 17:00 زنده از شبکه سه