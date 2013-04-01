برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال جام حذفی انگلستان، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا، لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی ایران به شرح زیر اعلام شد:
دوشنبه 12 فروردین
* چلسی - منچستريونايتد
ساعت : 16:00 زنده از شبكه سه
سهشنبه 13 فروردین
* سپاهان - الاهلي
ساعت : 20:30 زنده از شبکه سه
* الشباب - تراکتورسازي
ساعت : 21:35 زنده از شبکه ورزش
* بايرن مونيخ - يوونتوس
ساعت : 23:15 زنده از شبكه سه
* پاری سن ژرمن - بارسلونا
ساعت : 23:15 زنده از شبكه ورزش
چهارشنبه 14 فروردین
* الهلال - استقلال
ساعت : 22:10 زنده از شبکه سه
* رئال مادريد - گالاتاسرای
ساعت : 23:15 زنده از شبكه سه
* مالاگا - دورتموند
ساعت : 23:15 زنده از شبكه ورزش
پنجشنبه 15 فروردین
* چلسی - روبين كازان
ساعت : 23:35 زنده از شبكه ورزش
شنبه 17 فروردین
* داماش - پرسپوليس
ساعت : 17:00 زنده از شبکه سه
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