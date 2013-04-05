ورود کنسول جدید اندرویدی صنعت بازی را متحول می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بازی با کنسول Ouya که با قیمت 99 دلار وارد بازار شده تنها کسری از قیمت بازیهای کنسولهای سنتی را داشته و بیشتر قابل مقایسه با بازیهای موبایلها و تبلتها است.

این درحالی است که این کنسول به سرعت در بازاری که تحت تسلط بازیکنان بزرگی جون پلی استیشن و ایکس باکس است، خودنمایی خواهد کرد.

بودجه ساخت کنسول بازی Ouya با جلب کمکهای مردمی از طریق وب سایتی که به این امر اختصاص یافته ساخته شد و توانست بیش از 8 میلیون دلار از بیش از 63 هزار حامی به دست آورد.

درحال حاضر شرکت تولید کننده ارسال نخستین کنسولها را به نخستین حامیان مالی این پروژه آغاز کرده است و سایر علاقمندان نیز می توانند دستگاه خود را پیش خرید کنند.

این کنسول بازی جدید به دنبال یافتن فرصتی برای افزایش محبوبیت آن هم با قیمت پایین و بازیهایی است که به طور مستقل تولید شده اند.

این روزها دستگاه های موبایل بازار بازیهای دستی را در دست دارند و میلیونها نفر از طرفداران بازی را که به سرمایه گذاری در دستگاه های سفارشی علاقمند نیستند و صرفا به بازی علاقمند هستند را جذب کرده اند.

درحالی که پلتفرمهای سنتی چون دی اس نینتندو یا ویتا پلی استیشن از شرکت سنی بازیهایی با قیمتهایی بین 45 تا 60 دلار عرضه می شوند، قیمت بازیهایی که از اپ استورها ( بازارهای ویژه فروش اپلیکیشنهای موبایل و تبلت در سیستم عاملهای مختلف) خریداری می شوند قیمتهای بسیار کمتری دارند و در اغلب موارد رایگان هستند.

توسعه دهندگان این پلتفرمها به دنبال روشهای دیگری برای دریافت پول هستند که در آن میان می توان به مبالغی اشاره کرده که بازیکن برای پیشبرد بازی خود در حین بازی باید بپردازد.

براساس اظهارات پیرس هاردینگ رولز از IHS، کنسول بازی Ouya نخستین تلاش برای تغییر صنعت بازی در خانه است. فضای بازیهای تلویزیونی به جایی رسیده است که به نظر می رسد تاکنون تغییر و تحول چشمگیری نداشته است. این کنسول می تواند چنین تغییری را ایجاد کند.

درحالی که Ouya نخستین کنسول از این سبک دستگاه های بازی است، انتظار می رود که به زودی شرکتهای بسیاری دستگاه هایی با این سبک را ارائه کنند، اما درحال حاضر Ouya اولین و ارزان قیمت ترین به شمار می رود.

این دستگاه یک مکعب کوچک است که می توان آن را در صورت تمایل کاربر باز کرد و ارتقاء داد.