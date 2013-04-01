به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور دبیر ائتلاف اکثریت اصولگرایان هدف اين ائتلاف را تلاش براي تحقق خواست رهبري مبني بر حماسي بودن انتخابات آينده دانست و افزود: با انسجام و وحدت بین گرایش‌های مختلف اصولگرايي و استفاده بیشتر از ظرفیت اين گفتمان، تلاش مي كنيم نامزدي را به مردم معرفي نماييم كه با پشتوانه اكثريت گروه هاي اصولگرا توان خلق حماسه را داشته باشد.

وي در پايان نشست نامزدهاي عضو ائتلاف افزود: كاستن از تكثر غير معقول نامزدها به افزايش شور و نشاط انتخابات كمك كرده و از اين رو نيز ائتلاف در تلاش براي حماسي تر كردن حضور مردم در انتخابات است.

دبیر ائتلاف اکثریت اصولگرایان با تأکید بر اینکه تبلور حماسه سیاسی، در انتخابات ریاست‌جمهوری است، تصریح‌کرد: هرچه این انتخابات پرشورتر، با مشارکت بیشتر مردم و حضور همه گرایش‌ها و سلایق سیاسی برگزار شود قطعاً به خلق یک حماسه ماندگار کمک خواهد کرد.

موسی‌پور علت نامگذاری "ائتلاف اکثریت اصولگرایان" را این دانست که متشکل از بیشترین تشكلهاي سیاسی اصولگراست و یادآور شد: تا كنون 5 نامزد از 16 تشکل سیاسی به جمع ائتلاف پیوسته‌اند و اين ائتلاف آمادگي پيوستن ديگر نامزدهاي اصولگرای انتخابات يازدهم ریاست جمهوری كه شرایط ائتلاف را داشته باشد، را نيز دارد.

وی تصریح‌کرد: بزرگان نظام همواره بر وحدت میان اصولگرایان تاكيد داشته اند و قاعدتا رسیدن به وحدت از مکانیزم ائتلاف قابل تحقق است.

این فعال سیاسی با بیان اینکه این ائتلاف یک نظر واحد خواهد داشت خاطر نشان كرد: از سازوکارها برای رسیدن به نظر نهایی این ائتلاف مراجعه به افکار عمومی، نظرسنجی و داشتن پایگاه و مقبولیت اجتماعی نامزدها در بین مردم است.

دبیر ائتلاف اکثریت اصولگرایان خبر داد که کاندیدای نهایی این ائتلاف در نیمه دوم اردیبهشت ماه اعلام می‌شود.

گفتنی است شورای دبیرخانه ائتلاف اکثریت اصولگرایان با حضور نمايندگان متكي، پورمحمدي، باهنر، ابوترابي و آل اسحاق شكل گرفته است.