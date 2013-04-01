حضور ماموران پلیس راهور از ساعت 5 صبح در تفرجگاهها/ ممنوعیت جابجایی مسافر توسط خودرهای حمل بار

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمامی نیروهای پلیس راهور تهران فردا همزمان با روز طبیعت در آماده باش بوده و از ساعت 5 صبح در تمامی تفرجگاهها، پارک های جنگلی و مناطق تفریحی همانند جاده امامزاده داوود، لواسان،تلو و اتوبان تهران- کرج مستقر می شوند. ضمن اینکه به منظور تسهیل ترافیک در سطح شهر همزمان با بازگشت مسافران تیم های گشتی پلیس در خیابان ها و معابر اصلی نیز حضور دارند.

وی با اعلام اینکه هرگونه حمل مسافر در قسمت بار خودروهای وانت و نیسان ممنوع است، افزود: خودرو رانندگانی که اقدام به حمل مسافر در قسمت بار کنند متوقف و فرد متخلف نیز جریمه می شود. در روز طبیعت ماموران راهور با این گونه رانندگان برخورد می کنند. تاکنون نیز ممنوعیت برای تردد موتور سیکلت ها درنظر گرفته نشده است.

جانشین رئیس پلیس راهور پایتخت با اشاره به بازگشت مسافران نوروزی از صبح فردا به پایتخت،افزود: از فردا موج بازگشت مسافران نوروزی به پایتخت آغاز می شود و پیش بینی می کنیم ترافیک در ورودی های سطح شهر افزایش یابد. به همین دلیل نیروهای بیشتری را برای تسهیل بار ورودی به تهران در این مسیرها مستقر می کنیم.

بذرافشان از تهرانی ها خواست به منظور جلوگیری از ایجاد ترافیک و راهبندان شهروندان در صورت امکان از نزدیک ترین فضای سبز اطراف منزلشان استفاده کنند. ضمن اینکه با توجه به افزایش حضور در پارک های جنگلی از رانندگان می خواهیم با ماموران همکاری بیشتری داشته باشند.