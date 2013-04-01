علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال رقابت‌هاي کاراته قهرماني كشور در رده های سني مختلف اعم از نوجوانان، جوانان، امید، بزرگسالان و حتی پيشكسوتان برگزار مي‌شود و قطعا چهره های با سابقه کاراته قم نیز به اين رقابت‌ها اعزام مي‌شوند.



وي ادامه داد: در بين کاراته کاهای قمي فعال در رده های سنی مختلف، چهره‌هاي توانمندي وجود دارند كه شرايط بسيار خوبي براي حضور در اين دوره از مسابقات و جدال با برترين‌ کاراته از نقاط مختلف كشور در رده های سنی گوناگون را دارند.



دبير هيئت کاراته استان قم افزود: در چند سال اخير يكي از بهترين استان های شركت‌كننده در رقابت‌هاي کاراته قهرماني كشور بوده ایم و قطعا با توجه به سابقه بسیار خوبی که کاراته قم دارد، چهره های ارزنده این رشته امسال نیز در میادین داخلی و برون مرزی می توانند افتخارآفرین باشند.



وي يادآور شد: در سال های گذشته در هر دو بخش کاتا و کومیته چهره های سرشناسی برای کاراته قم در میادین داخلی و برون مرزی افتخار کسب کرده اند و اميدواريم در سال جاری نیز با آمادگي كامل در اين دوره از رقابت‌هاي کاراته قهرماني كشور تيم های اعزامی قم را در رقابت با حريفان موفق و سربلند ببینیم.



برخورداری در ادامه به تدارك کاراته کاهای قمي براي حضور در ادامه رقابت‌هاي ليگ های جوانه ها و آینده سازان کاراته باشگاه‌هاي كشور اشاره كرد و ابراز داشت: اين مسابقات سال گذشته در لیگ آینده سازان با قهرمانی تیم شهاب قم و صعود این تیم به لیگ برتر همراه بود و امسال نیز با درخشش کاراته کاهای قمی حتما سال موفقی برای کاراته قم پیش رو خواهد داشت.



وي خاطرنشان كرد: سال قبل مسابقات ليگ های جوانه ها و آینده سازان کاراته باشگاه‌هاي كشور در مجموع نتایج بسیار خوبی برای تیم های اعزامی کاراته استان قم به همراه داشت و امسال نیز با توجه به کاراته کاهای مستعد و آینده داری که عضو تیم های نوجوانان و جوانان قم هستند، در هر دو رده سنی توانایی کسب عنوان قهرمانی کشور را داریم.



دبير هيئت کاراته استان قم تصريح كرد: امسال آماده‌ترين کاراته کاهای قمي در رقابت‌هاي اين فصل ليگ های کاراته باشگاه‌هاي كشور شركت می کنند و به دلیل اینکه قم مربیان بسیار خوبی نیز در کاراته دارد، تردیدی نیست که این توانایی را داریم تا بتوانيم درخشش سال گذشته را بار دیگر توسط تیم های قمی شاهد باشیم.