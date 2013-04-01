محدوديت هاي ترافيكي سيزدهم فروردين در لرستان اعلام شد

سرهنگ پرویز حسيني در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: پليس راهنمايي و رانندگي لرستان برای بهبود وضعيت ترافيكي روز سه شنبه 13 فروردين ماه و همچنين رفاه حال همشهريان و مسافران نوروزي كه قصد خروج از شهر ها را دارند، محدوديت هاي ترافيكي را برقرار می کند.

وی با بیان اینکه همه راههاي خروجي از شهر هاي استان باز و هيچگونه محدوديتي در معابر و جاده ها وجود ندارد، گفت: از رانندگان، همشهريان و مسافران نوروزي تقاضا مي شود از هر گونه توقف در ميادين و معابر به شكل دوبله و يا هر گونه توقفي در حاشيه راهها كه منجر به سد معبر و ترافيك شود اجتناب کنند.

سرهنگ حسینی با بیان اینکه با همه خودروهايي كه در مسير هاي خروجي از شهر قصد فروش ميوه و يا اقلام ديگر را دارند، بر خورد مي شود، افزود: همچنين از شهروندان عزيز تقاضا مي شود برای تهيه مواد غذايي و تنقلات در كنار اين خودرو ها پارك نكرده و ترافيك ايجاد نكنند.

وی با بیان اینکه از همه شهروندان تقاضا مي شود سبزه هاي عيدي را به هيچ وجه روي خودرو قرار ندهند، یادآور شد: در این روز از تردد موتور سيكلت سواران فاقد كلاه ايمني و يا ترك سوار جلوگيري بعمل آمده و برخورد قانوني اعمال صورت می گیرد.

پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي استان لرستان افزود: همچنین از تردد و عبور خودروهايي همچون وانت، كاميون و تريلر كه در قسمت حمل بار مبادرت به سوار كردن مسافر مي كنند و خودروهاي داراي سرنشين اضافي در داخل خودرو به خصوص صندوق عقب جلوگيري بعمل مي آيد.

سرهنگ حسینی یادآور شد: از همه رانندگان تقاضا مي شود به راهنمايي هاي نيروهاي پليس مستقر در معابر توجه كرده و در برخورد با ترافيك هاي احتمالي سعه صدر داشته و از هر گونه عمل شتاب زده و تصميمات ناگهاني كه منجر به ترافيك مي شود جدا اجتناب كنند.

وی از همه رانندگان خواست که از تردد به صورت حركت خلاف جهت در لاين مخالف و يا شانه خاكي راه جدا پرهيز كنند.