بیش از 14 هزار نفر به خیمه های نماز هلال احمر در قم مراجعه كرده اند

عليرضا ظهيري در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد طرح راهنمایی مسافرین نوروزی گفت: تا روز 11 فروردین مراجعین به پست های هلال احمر 637 هزار و 849 نفر بوده است.



وی با تشرح فعالیت پست ها تصریح کرد: مراجعین به خیمه های نماز 14 هزار و 222 نفر بوده، همچنین 26 اکیپ در ایستگاه سلامت مشغول بکارند که مراجعین به این ایستگاه پنج هزار و 689 نفر بوده است.



مديرعامل جمعيت هلال احمر قم افزود: تعداد اعضای فعال در طرح نوروزي هلال احمر تا روز 11 فروردین روزانه 1350 نفر است.



وي همچنین با اشاره به فضای دوستدار کودک كه در خيمه هاي نماز برگزار مي شود، گفت: تعداد مراجعین به این ایستگاه 3 هزار و 845 نفر بوده، همچنین مراجعین به ایستگاه سلامت خودرو نیز تا این روز 166 نفر بوده است.



وی از توزیع 20 نوع بروشور خبر داد و گفت: 606 هزار و 565 نسخه بروشور جهت راهنمایی زائران تا روز 11 فروردین توزیع شده، همچنین 448 هزار و 857 نسخه نقشه برای راهنمایی مسافران توزیع شده است.



