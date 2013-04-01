آمادگی کامل پلیس لرستان در روز طبیعت/ فعالیت گشت های ویژه برای جلوگیری از سرقت

سرهنگ غلامعباس غلامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به لحاظ حضور اکثریت مردم در گردشگاه ها و خالی از سکنه بودن منازل، اکیپهای گشتی ویژه ای برای جلوگیری از سرقت در سطح استان فعالیت دارند.

وی ادامه داد: همچنین تمهیدات لازم در حوزه ترافیکی نیز اندیشیده شده و پلیس راه و راهور با اجرای طرح های ترافیکی، روان سازی حرکت وسایل نقلیه را در دستور کار خود قرار داده اند.

سرهنگ غلامزاده هدف از اجرای طرح پلیس راه و راهور در روز طبیعت را افزایش ایمنی و سلامت شهروندان و مسافران نوروزی اعلام کرد و افزود: در این راستا از مردم فهیم لرستان و مسافران نوروزی تقاضا می شود با احترام گذاشتن به قانون و همکاری با پلیس خاطره خوشی را در این روز به یادگار بگذارند.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با توصیه به خانواده ها در خصوص پیشگیری از سرقت یادآور شد: از خانواده ها تقاضا داریم با اقدامات پیشگیرانه فرصت ارتکاب سرقت را از سارقان سلب و در موقع ترک منازل نکات ایمنی را رعایت کنند.

سرهنگ غلامزاده با بیان اینکه از رانندگان تقاضا می کنیم به راهنمایی های نیروهای پلیس مستقر در معابر توجه کنند، ادامه داد: از رانندگان خواستاریم که در برخورد با ترافیکهای احتمالی سعه صدر داشته و از هرگونه عمل شتاب زده و تصمیمات ناگهانی که منجر به ترافیک شود اجتناب کنند.