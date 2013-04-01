رشد 25 درصدي اسكان زائران در قم

به گزارش خبرگزاري مهر، محسن محرري ضمن عرض تسليت ايام فاطميه و گراميداشت عيد نوروز بيان كرد: در طول 17 روز گذشته كه ستاد تسهيلات زائران آغاز به كاركرد تا امروز توفيق خدمت به زائران نوروزي حاصل شد و تا امروز بيش از 12 هزار نفر در قالب 50 دستگاه اجرايي و نهاد عمومي و 11 كميته‌اي كه زير نظر ستاد تسهيلات زائران در امر خدمت رساني به زائران و مجاوران كريمه اهل بيت (س) اهتمام داشتند.



معاون هماهنگي امور زائرين استاندار قم ادامه داد: براساس گزارش عوامل امنيتي انتظامي و امدادي شاهد كاهش حوادث جاده‌اي استان قم در نوروز امسال نسبت به سال گذشته بوديم.

وي اضافه كرد: در حوزه اسكان بيش از 25 درصد رشد داشتيم و تا امروز 906 هزار نفر در اماكن اقامتي استان از جمله هتل‌ها، مهمان پذيرها، منازل شخصي داراي مجوز، بوستان‌هاي شهري و مدارس اسكان داشتند.



محرري با اشاره به آمار ورودي مسافران به استان قم بيان داشت: آمارها حاكي از آن است كه در ورود مسافران به استان قم نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته و حدود 80 در صد از كساني كه وارد استان شدند به داخل شهر قم نيز وارد شدند.



معاون هماهنگي امور زائرين استاندار قم راهنمايي زائران را مورد توجه قرار داد و گفت: براي اين امر مهم چندين پايگاه در ورودي‌هاي شهر توسط شهرداري و هلال احمر به خدمت زائران اهتمام داشتند.



به گفته محرري بيش از يك ميليون نسخه نقشه و بروشور بين زائران توزيع شده است كه در اين كار هلال احمر، شهرداري و اوقاف با يكديگر همكاري داشتند.



وي گفت: سامانه 138 به صورت شبانه روزي پاسخگوي زائران بود و اين سامانه تا پايان تعطيلات نوروز فعال است.



معاون هماهنگي امور زائرين استاندار قم از مطلوب‌تر شدن پارك خودروهاي زائران خبر داد و تصريح كرد: در نوروز امسال پاركينگ طبقاتي زائر در صحن امام خميني با ظرفيت 2هزار خودرو در دسترس زائران قرار گرفته است.



وي همچنين به پاركسوارهاي شمالي و جنوبي اشاره و ابراز كرد: اين پارك سوارها در ورودي بلوار زائر در اختيار زائران قرار گرفت كه رضايت مردم را به دنبال داشت.



محرري همچنين استقبال مردم از برنامه‌هاي فرهنگي كه براي اين ايام در نظر گرفته شده بود را مورد توجه قرار داد و گفت: نمايشگاه‌هاي فرهنگي در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه (س)، صحن جواد الائمه (ع) و ميدان بزرگ امام خميني (ره) برپا شد.



وي به كسب رتبه دوم كشوري در زمينه اجراي طرح آرامش بهاري در قم اشاره و ابراز كرد: استان قم در اجراي برنامه‌هاي فرهنگي رتبه‌هاي مطلوبي را در سطح كشور كسب كرد.



معاون هماهنگي امور زائران استانداري قم ادامه داد: تور قم گردي امسال به صورت رايگان با همكاري شهرداري و اداره كل ميراث فرهنگي فعال شد.



وي اضافه كرد: در زمينه ارائه خدمات امدادي و امنيتي هلال احمر، اورژانس ، آتش نشاني و نيروي انتظامي به صورت شبانه روزي به مردم خدمت رساني مي‌كنند.



محرري اضافه كرد: تا روز گذشته ميزان حوادث جاده‌اي هفت درصد و ميزان مصدومين تا روز گذشته 20 درصد كاهش داشته است.

