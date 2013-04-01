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۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۳۷

تقی زاده در گفتگو با مهر:

آمادگی 9 ستاد نوروزی در استان اردبیل برای روز طبیعت

آمادگی 9 ستاد نوروزی در استان اردبیل برای روز طبیعت

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاونت برنامه ریزی ستاد تسهیلات نوروزی استان اردبیل از آمادگی 9 ستاد تسهیلات نوروزی فعال در این استان برای مدیریت و ساماندهی سفرهای روز طبیعت خبر داد.

قادر تقی زاده صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از روند فعالیت دستگاههای اجرایی ستاد نوروزی به خبرنگار مهر گفت: با ابلاغ سراسری به تمامی دستگاههای اجرایی تمهیدات لازم برای آرامش و راحتی گردشگران برای روز 13 فروردین در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ستاد نوروزی در تمامی شهرستانهای ده گانه استان متناسب با نیاز منطقه، تعداد و نوع فعالیت تعریف شده است، افزود: علاوه بر مرکز استان، ستاد فعال تسهیلات نوروزی داشته در تمام شهرستان ها اقدام به راهنمایی مسافران و گردشگران می کنند.

انتقاد از عدم استقرار نمایندگان دستگاهها در ستاد نوروزی اردبیل

معاونت برنامه ریزی ستاد تسهیلات نوروزی استان در عیبن حال از عدم حضور تمامی نمایندگان دستگاههای اجرایی ستاد تسهیلات نوروزی در محل ستاد استان انتقاد کرد.

وی یادآور شد: ستاد نوروزی استان متشکل از 18 دستگاه اجرایی است که نمایندگان تمامی دستگاهها با وجود مشخص شدن محل استقرار به صورت مداوم حضور ندارند.

تقی زاده با بیان اینکه علت این مهم به دلیل صرفه جویی در هزینه ها است، ادامه داد: با این وجود نیروهای میراث فرهنگی استان به صورت مستمر در دو شیفت کاری آماده پذیرش مسافران و پاسخگویی به سوالات آنها هستند.

وی با بیان اینکه وجود ستاد نوروزی از طریق بنر و بروشورهایی به اطلاع مسافران رسیده است، به استقبال گسترده گردشگران برای پاسخ یابی به سوالات خود در خصوص مراکز اقامتی، مسیرهای ارتباطی، ویژگی های گردشگری شهرستان ها و آبهای درمانی تاکید کرد.

کد مطلب 2024918

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