به گزارش خبرنگار مهر، برداشت پیاز در شهرستان دزفول استان خوزستان و ورود آن به بازار شهرستان دشتی باعث شد تا قیمت پیاز که در این روزها به سه هزار و 600 تومان در هر کیلو رسید بود صبح امروز به یک‌هزار و 500 تومان در هر کیلو کاهش یابد.

البته تا مخابره خبر پیاز به هزارتومان در هر کیلو رسید و سیب زمینی نیز به هر کیلو هزار تومان و سیر نیز به کیلویی هزارتومان کاهش داشت.

رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این روزها چون میادین میوه و تره بار بسته شده بود باعث افزایش چند محصول شد.

علی دیبا خاطرنشان کرد: پیاز شهرستان در شرف ورود به بازار است و همین امر باعث کاهش چشمگیر پیاز در بازار خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه "در چند روز اخیر شاهد افزایش قیمت پرتقال، سیب درختی و موز در بازار بودیم، در این زمینه چه تدابیری اندیشیده شده است"، گفت: قیمت پرتقال، سیب و موز نیز رو به تعدیل است.

یکی از فروشندگان سیار پیاز که از شهرستان دزفول برای فروش پیاز در بازار شهرستان به خورموج آمده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از صبح امروز که مشغول عرضه پیاز بودیم مردم استقبال خوبی کردند و در حال حاضر که در حال اتمام هستیم، قیمت آن را به یک‌هزار تومان کاهش داده ایم.

وی افزود: هرچند پیاز در شهرستان دزفول از اول اردیبهشت آغاز می‌شود اما امسال این محصول زوتر به دست آمده و ما در سه روز آینده نیز مجددا پیاز را بارگیری و در این شهر به مردم عرضه خواهیم کرد و یقینا تا چند روز آینده قیمت پیاز نه تنها در این شهرستان بلکه در کشور کاهش خواهد یافت.