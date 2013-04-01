تاریخ دقیق معرفی جدیدترین نسخه آی فن

به گزارش خبرگزاری مهر، این نخستین باری است در گمانه زنی های پیش از معرفی یک محصول تاریخ دقیق آن اعلام شده است.

با در نظرگیری این تاریخ که تا تأیید رسمی و مشخص شدن صحت آن زمان زیادی باقی مانده است می توان گفت که آی فن جدید در ماه ژوئیه به بازار خواهد آمد، اما هنوز مشخص نیست که کدام کشورها این دستگاه را در مرحله اول دریافت می کنند.

این مجله ژاپنی همچنین به تولید آی فن ارزان قیمت که این روزها رسانه ها و وبلاگهای فناوری صحبتهای زیادی درباره آن می کنند، نیز اشاره کرده و یادآور شده است که وجود چنین آی فنی حقیقت دارد.

انتظار می رود که این دستگاه تلفن هوشمند در ماه آگوست رونمایی شود، چرا که نسخه جدید آی فن باید زمانی برای درخشش در اختیار داشته باشد. گفته می شود که این تلفن در تلاش برای ارتقای فروش، بازارهایی چون هندوستان و چین را هدف می گیرد.

فروش آی فن 5 چین به تدریج کاهش می یابد و علت اصلی آن به قیمت این دستگاه باز می گردد و حتی قیمت آی فن جدید در هنگ کنگ از چین هم بیشتر است. اما ارائه یک مدل آی فن با قیمت ارزان می تواند به سهم اپل از بازار در کشورهای درحال توسعه هم کمک کند.

درصورتی که گزارشات این مجله ژاپنی حقیقت داشته باشد، اپل در نظر دارد مراسم معرفی آی فن جدید را در نزدیکی تاریخ ششمین سالگرد معرفی نخستین آی فن برگزار کند. از سوی دیگر گمانه زنی های دیگر حاکی از آن است که این شرکت بزرگ فناوری همان روز معرفی نخستین آی فن را برای معرفی آی فن جدید در نظر گرفته است اما این مسئله بعید به نظر می رسد چرا که این روز 29 ژوئن شنبه بوده و یک روز تعطیل به شمار می رود.

تحلیلگران هنوز اطمینان ندارند که آیا اپل همراه آی فن جدید نسخه iOS 7 را نیز رونمایی می کند یا خیر. اخیراً اپل نسبت به به روز سازی iOS بسیار ساکت بوده است.

به نظر می رسد که اپل تصمیم دارد از فضایی که فاقد هیجان کافی است سود ببرد، چرا که برخلاف ادعای سامسونگ گلکسی S4 که اخیرا معرفی شده تنها نسخه به روز شده گلکسی S3 است و نمی توان آن را یک محصول کاملا جدید دانست.

آی فن 3GS، آی فن 4S ، آی فن احتمالی 5S و آی فن ارزان قیمت درنهایت اپل را در جایگاهی قرار می دهد که تلفنهای هوشمندی با تنوع قیمت دارد.