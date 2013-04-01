مشروعیت سیاسی اتحادیه اروپا زیر سوال است/ مشارکت پایین مردم در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، یورونیوز در گزارشی نوشت: نگرانی های زیادی درباره کاهش مشارکت مردم در انتخابات اتحادیه اروپا وجود دارد و هم اکنون این سوال مطرح است که اروپا چگونه آینده خود را بدون مشارکت مردم می سازد؟

مشروعیت سیاسی در انتخابات اروپا چالشی است که مقامات سراسر این قاره با آن دست و پنجه نرم می کنند. در انتخابات سال 2009 اتحادیه اروپا تنها 43 درصد از واجدین شرایط رای دادند، این درحالیست که این رقم در 30 سال گذشته 62 درصد بود.

اسلواکی که از سال 2004 تاکنون به عضویت این اتحادیه درآمده، امیدوار است که شاهد مشارکت بالای مردم در انتخابات سال 2014 اروپا باشد زیرا بدترین آمار مشارکت مردمی در دو رای گیری پارلمان اروپا برای این کشور به ثبت رسیده است و از هر 5 نفر تنها یک نفر در رای گیری شرکت کرده اند.

در همین حال خبرنگار یورونیوز به گفتگو با اعضای خانواده ای در براتیسلاوا پرداخت که هرگز در انتخابات اروپا شرکت نکرده است. " ویرا پسووتوا" می گوید: هرگز در انتخابات پارلمانی اروپا شرکت نکردم زیرا اطلاعات بسیار ناچیزی را درباره آن در مرحله اول دارم و این انتخابات پاسخگوی مشکلات من نیست.

وی که اوضاع اتحادیه اروپا را هم اکنون متفاوت تر از سالهای گذشته می داند، افزود: فکر نمی کنم که مردم درباره آنچه که اعضای پارلمان واقعا انجام می دهند و می توانند انجام دهند، اطلاعاتی داشته باشند.

به گزارش مهر، بحران مالی چندین کشور مهم اقتصادی قاره اروپا در سالهای اخیر باعث شده تا دیگر اعضای این قاره نیز به چنین مشکلاتی دچار شوند و دولتمردان برای مقابله با بحران مالی به اجرای طرح های ریاضت اقتصادی متوسل شدند که همین امر نارضایتی مردم را به همراه داشته و چشم انداز مثبتی درباره آینده یورو و این واحد پول اروپایی وجود ندارد.