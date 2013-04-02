طبیعت میزبان مهربان مسافران/ میزبان آزاری نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیزده، روز پایان دوره جشن های نوروزی است و در این روز مردم بنا بر یک سنت فرهنگی از خانه ها بیرون و به دشت و صحرا و باغ می روند تا آخرین روز عید را در طبیعت و در کنار سبزه و گیاه و آب روان چشمه ها و جویبارها به شادی و خوشی بگذرانند.

انباشت زباله در مناطق جنگلی و گردشگری سوغاتی از سوی مسافران و طبیعت گردانی است که همواره در طول سال تن جنگل را زخمی و رنجور کرده است وعرصه های جنگلی و تفرجگاهی گلستان تاکنون از طلای کثیف مصون نمانده اند و می توان شاهد پراکندگی زباله در سطح آن بود.

علاوه بر این، روزانه هزار و 100 تن زباله در شهرها و روستاهای استان تولید می شود و از این مقدار، 600 تن در روستاها و 500 تن در شهرها تولید و هفت تن نیز زباله های بیمارستانی است.

سرانه تولید زباله در شهرهای استان را 750 گرم بوده که این میزان در مناطق ترکمن نشین 650 گرم در روز است.

براساس تأکید کارشناسان، نفوذ شیرابه‌های ناشی از زباله به سفره‌های آب زیرزمینی که آب آشامیدنی شهروندان را تأمین می‌کند، خطرناک‌تر از فاضلاب است.

عرصه های جنگلی گلستان به عنوان بخشی از جنگلهای شمال هستند که به جنگلهای رویشی و هیرکانی شهرت دارند و به برکت رطوبت ناشی از دریای خزر، تکمیل یافته و متعلق به اواخر دوره سوم زمین شناسی است.

عرصه های جنگلی گلستان و شمال ایران کهن ترین جنگلهای شمال به شمار می روند که تا کنون بیش از 80 گونه درختی شامل پهن برگ، چهار گونه سوزنی برگ و 50 گونه درختچه ای در این عرصه ها شناسایی شده است.

به تاکید کارشناسان، یکی از عوارض انباشت زباله در جنگل، افزایش جمعیت حشرات و بروز آلودگی در محیط زیست است و جانورانی نظیر گوزن، آهو و شغال ممکن است از زباله تغذیه کنند که نتیجه آن تجمع مواد سمی در کبد جانور است که احتمال دارد جانوران نادر را در خطر انقراض قرار دهد.

قطع درختان و آتش افروزی بسیار زیاد، ورود خودروها به بستر جنگل، صدمه به نونهالها و نهالهای کف جنگل و پارکها، رهاکردن زباله در سطح پارکهای جنگلی از دیگر پیامدهای آسیب به عرصه های طبیعی است.

خسارت به تاسیسات و ابنیه پارکها از جمله خسارت به سرویسهای بهداشتی، تخریب سکوهای برداشت آب، از بین بردن تابلوهای راهنما و... که توسط معدودی از افراد ناآگاه و یا خودسر انجام گرفت از دیگر خسارتهاست.

این مواهب الهی متعلق به همه مردم است و تجدید حیات نهالها و درختان چندین دهه طول می کشد و تعمیر و تعویض موارد تخریبی از جمله ابنیه در پارکهای جنگلی موجب صرف مبالغی از بیت المال است.

به رغم آنکه تدابیر لازم برای توزیع پلاستیک به منظور جمع آوری زباله ها در روز طبیعت در نظر گرفته شد، اما در روزهای گذشته شاهد رهاسازی زباله در طبیعت گلستان بوده ایم.

علاوه بر معضل زباله، برپایی آتش و دود ناشی از پخت غذا و قلیان سبب شد تا در روزهای گذشته ریه طبیعت، تنگ و تنفس برای آن سخت شود.

امروز روز انس با طبیعت نامگذاری شده و دوستی با طبیعت برای حفظ این ذخایر ارزشمند برای نسل های آتی توصیه مسئولان و کارشناسان محیط زیست است.