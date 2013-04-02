قلعه های سیستان جلوه گاه تاریخ با شکوه ایران

به گزارش خبرنگار مهر سیستان و بلوچستان بر اساس شواهد و تحقیقات باستان شناسی از دوره پارینه سنگی قدیم مورد توجه انسان ها برای سکونت واقع شده و این منطقه شاهراه مهاجرت اقوام مختلف آسیایی و آفریقایی به جنوب شرق آسیا بوده است.

انسان های آن دوران به منظور دفاع و تامین امنیت خود در برابر اقوام مهاجم، حصاری با چند پشت بند به جهت استحکام آن بر گرداگرد محل زندگی خود ایجاد می‌کردند.

با پیشرفت ابزار و ادوات جنگی، انسان برای جلوگیری از هجمه اقوام مهاجم نیاز به ساخت حصاری مستحکم تر با خندق، حصار، برج و بارو پیدا کرد.

با توجه به اینکه شواهد باستان شناسی نشان‌دهنده آن است که در دوره‌های تاریخی گذشته این خطه مهمترین خط حفاظتی بخش های مرکزی ایران زمین بوده ضرورت ساخت قلاع مستحکم در آن احساس می‌شده است.

قلاع مستحکم در این استان تداوم زندگی در هزاره‌های پیش از تاریخ تا قرون اولیه اسلامی را روشن می‌سازد که در این گزارش سعی شده است قلاع سیستان در نگاهی مختصر معرفی شود.

قلعه «سه کوهه»

سه کوهه یا سه کوهه ، یکی از آبادی ‌های بسیار قدیمی سیستان و مربوط به دوره قاجار است است که قلعه سه کوهه در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی زابل واقع شده ‌است و یکی از قلعه های معروف سیستان می باشد که در دوران افشاریه تا اواخر دوران ناصر الدین شاه قاجار آباد بوده است .

بنیانگذار آن خاندان سرابندی بوده است که در فرایند مهاجرت در دوره نادر شاه وارد سیستان می شوند . اوج حیات سیاسی و نظامی این قلعه مربوط به زمان ناصر الدین شاه قاجار است بگونه ایی که در جریان تکاپو های استعماری دولت انگلستان و جدا سازی بخش هایی از ایران نقش بازدارنده مهمی را ایفا نموده و در لشکرکشی به هرات نقش فعالی را عهده دار بوده است .

بنای مذکور در مرکز روستای سه کوهه بر بالای تپه ‎ای نستا مرتفع که گرداگرد آن را دشتی نسبتا هموار فرا گرفته است قرار دارد این بنا در 33 کیلومتری جاده زابل به زاهدان قرار گرفته است.

این بنا را می ‎توان پس از کوه خواجه یکی از بلند ترین عارضه در دشت سیستان ذکر کرد که توسط بشر ساخته شده است . این بنا در زمینی مرتفع و مستطیل شکل با مساحت 3700 متر مربع که تنها راه ورودی آن قسمت شرقی که با یک سراشیبی تند به میدان روستا راه پیدا می ‎کند ، ورودی دیگر آن در قسمت غربی است که نسبتا تخریب گشته و در میان خانه ‎های روستا محو گشته است .

قابل ذکر است ارگ سوس که در واقع سومین برآمدگی یا سومین کوه این اثر است با مساحت 2000 متر مربع در قسمت شمال غربی قلعه به فاصله حدود 20 متر قرار دارد که در حال اضر بصورت مسکونی از آن استفاده می ‎شود که گمان می رود و از شواهد چنین به نظر م‎آید که روزگاری این ارگ و قلعه لبه هم پیوسته بوده اند.

اگر بخواهیم از قدمت قلعه گفته باشیم باید به گذشته بسیار دورتر و قبل از نادرشاه برگردیم . خود سه کوهه همانطوری که گفته شد از قبل وجود داشته است و بعنوان یکی از شهر های بزرگ سیستان مطرح بوده است . در زمان نادرشاه افشار چون جمعیت منطقه سیستان کم بوده است جهت افزایش جمعیت منطقه ، نادرشاه مایل بوده در مدت کوتاه بر جمعیت سیستان بیفزاید، از روش کوچ اجباری استفاده کرد و فرمان داد صدها خانوار از اقوام سربندیهای قبایل چادر نشین ایالت شیراز را به آنجا بفرستند رئیس قبیله میرقنبر تحت عنوان کلانتر در سکوهه مستقر شد در این زمان هر چند که جمعیت سیستان چندان زیاد نیست اما از نژادهای گوناگونی تشکیل شده است که عبارتند از ایرانی‎های بومی منطقه سربندیها که به فرمان نادرشاه به این ناحیه نقل مکان کرده اند جانشینان میرقنبر عبارت بودند از پسرش میر کوچک سپس نوه اش محمدرضاخان و بالاخره میرخان . به علت کم توجهی حکومت فتحعلی شاه به این منطقه دور افتاده تقریبا بطور مستقل عمل می‎کرد او به پیروی از همسایگان بلوچ خودش بیش از پیش به زمین هایی دست گذاشت که به قبایل کیانی تعلق داشت و او پس از مرگ پنج فرزند بر جای گذاشت ، محمود رضا خان ، علیخان ، شاهنوازخان ، سردار محمد و محمدرضا ، محمد رضا هم از لحاظ عرف و هم از لحاظ شرع رییس قبیله به شمار می آمد.

بنابراین او بدون هیچ مخالفتی میراث پدری را تصاحب کرد اما چون هفت پسر از خود باقی گذاشت و برای پسر ارشدش لطفعلی خان ارجحیت خاصی قایل بود با صلب امتیاز از برادر خود علیخان و بر خلاف آداب و رسوم رایج منطقه وی را به جانشینی خود منصوب کردعلیخان اولین کسی بود که تسلیم حکومت ایران شد و پرچم ایران را روی سه کوهه به سال 1852 میلادی برافراشت علیخان رییس طایفه سربندی نسبت به ایران اظهار تابعیت نموده و با ازدواج با یک شاهزاده خانم ایرانی مقتخر گردید ( دختر بهرام میرزا )

و پس از بازگشت به سیستان برج گوشه شمالی سه کوهه را جهت اقامتگاه نوعروس و همسر تازه خویش برپاساخت وآن را برج فلک سر نامید .

پایان حکومت علیخان سرابندی :

یکی از رویدادهای مهمی که درمنطقه سیستان درآن زمان رخ داده بوداین بودکه علیخان سربندی به دست پسر عموی خود تاج محمد دین سردار پردل خان در برج فلک سر به قتل رسیده بود.این واقعه یکی از رویداد های مهم این ناحیه بوده است که بیلو شرح مفصلی از آن را در گزارشات مـأ موریت در سیستان ذکر کرده است بدین طریق بود که علیخان سربندی دوران حکومتش در سیستان به پایان رسید وسردار پردل خان جای او را گرفت ، که حکومت او تا حدود یکصد سال پیش ( اواخر قاجاریه ) ادامه داشته است گفتنی ها حاکی از آن دارد که در آنجا 1200 خانه گلی وجود داشته است و در نقشه های جغرافیا سه کوهه را به منزله یکی از بزرگ سیستان ضبط کرده اند که حدود بیش از هزار نفر جمعیت و 50 سرباز درآنجا مستقر بوده است . بر اساس پرس وجویی که از کهنسالان روستا به عمل آمده میگویند در این قلعه سکه ضرب میشده است و همینطور چاهی در ضلع جنوبی قلعه وجود دارد که به هنگام جنگ جسدها را داخل آن می انداختند، این چاه بسیار عمیق بوده به طوریکه هنگامیکه اهالی سنگ در آن میانداخته اند صدای آن شنیده نمی شده است امروزه از این نقطه چاله ای باقی مانده است که خاک آن را پر مرده است . به هر حال این قلعه بخشی از تاریخ سیستان است که مسایل سیاسی و اجتماعی زیادی درآن رخ داده است و بخشی از تاریخ چند صد ساله اخیر سیستان را یدک می کشد

قلعه «رامرود»

قلعه رامرود، این قلعه در ۹۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان زابل و در محدوده تاسوکی قرار دارد. مجموعه قلعه‌های«روم» و«رامرود» مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان زابل، ۳ کیلومتری جاده زابل به زاهدان، منطقه تاسوکی واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۳۹۴۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

در رامرود آثار استقرار انساني از دوران هاي بسيار قديم تا دوران اسلامي وجود دارد. بقاياي يك قلعه كوچك بسيار مخروبه از جمله اين آثار است. اما در اين جا نيز كشتزارهاي قديمي آثار و بقاياي پيشين را از بين برده است و تنها از روي نشانه هاي بسيار نا محسوس مي توان به وجود اين آثار پي برد.

در مجموع به نظر مي رسد كه زماني اين منطقه آباد و پر رونق بوده است و صرف نظر از برخي آثار بسيار فرسوده اي كه امروزه تقريبا قابل بررسي نيستند مي توان به قدمت اين محل پي برد. در مجموع و با قضاوت از روي آنچه كه ظاهرا باقي مانده است تنها مي توان گفت كه آثار باقي مانده در رامرود چنانكه «تيت» نيز اظهار كرده است حتي ممكن است اين جا محل رام شهرستان ساساني بوده باشد اما از آنجا كه خرابي هاي وارده بر اثر فعاليتهاي كشاورزي و همچنين فرسايش باد در اين جا بسيار شديد بوده پيش از انجام يك بررسي فشرده و دقيق در محل نمي توان با قاطعيت اين نظريات را پذيرفت.

قلعه «رستم»

قلعه رستم در ۶۰ کیلومترى جنوب غربى شهر زابل قرار دارد و در حال حاضر در اثر عوامل جوى به ویرانه‌اى تبدیل شده است. و چهار برج و دروازهٔ ورودى آن قابل مشاهده است البته اسکلت‌بندى بسیارى از بناهاى آن از جمله طاق‌ها و آب‌انبار پابرجاست و احتمال داده مى‌شود چهارصد تا پانصد سال پیش متروک گردیده است. علاوه بر عامل مذکور تغییر مسیر رودخانه هیرمند نیز سبب خرابى آن شده است در این قلعه تا کنون کاوش باستان‌شناسى علمى صورت نپذیرفته اما تکه‌هاى سفال‌هاى لعاب دار و بدون لعاب ریخته شده حکایت از تاریخ طولانى دارد. در حال حاضر نماى خشت و گلى آن و عظمت آن در بیابان منظره‌اى زیبا به‌وجود آورده است که چشم هر بیننده‌اى را به خود جلب مى‌کند

قلعه «کهک کهزاد»

قلعه کهک کهزاد، این قلعه و دژ نظامی در نزدیکی رودخانه هیرمند سیستان و در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی زابل قرار دارد که شرقی ترین مرز مشترک ایران و افغانستان است.

عناصر اصلی شامل ساختمان مرکزی، برج و باروی قلعه است. ساختمان مرکزی آن در ضلع شمالی قرار دارد و اتاق های آن در دو طبقه است. قلعه مذکور با توجه به نوع ساخت و با در نظر گرفتن موقعیت استراتژیکی منطقه، به یک دژ نظامی شبیه است ذوالفقار کرمانی در کتاب جغرافیای نیمروز می‌نویسد: این قلعه در روی تپه واقع شده است و این قلعه را حشمت الملک جهت حفظ و حراست بند (سد)سیستان ساخته است

قلعه «مچی»

این قلعه مقر و کاخ خاندان رئیسی، فرمانروایان جنوبی سیستان می‌باشد که از خشت و گل ساخته شده است. در این منطقه باقی مانده یک آسیاب بادی نیز وجود دارد که نمونه‌های آن در دوران اسلامی و در تمام نقاط سیستان وجود داشته است در جنوب غربی این قلعه و به فاصله ۳کیلومتری آن تعدادی تپه کوچک وجود دارد که سفال‌های کشف شده مربوط به دوران پیش از تاریخ است. در این منطقه کتیبه‌ای از سال ۱۱۳۰ هجری قمری (1717 میلادی) مربوط به میرجعفرخان کشف شده است.

قلعه مچی در ناحیه ی تاریخی حوضدار (حوض دارا)در 70 کیلو متری جنوب غربی زابل قرار دارد و از آنجا که در سراسر منطقه نخلستان های فراوانی وجود داشت و مچ نیز به زبان محلی به معنی درخت خرما می باشد قلعه به این نام مشهور شده است

با توجه به متون تاریخی و آثار باقی مانده اعم از معماری و سکه و سفالینه های بدست آمده تاریخ احداث این قلعه را می توان به دوران صفویه رساند که احتمالا تا اوایل حکومت قاجار مقر و کاخ حکمرانی خاندان رئیسی از حاکمان محلی تمدن جنوبی سیستان بوده است اما با مطالعه بر روی سفالینه های سطحی منطقه نمی توان تاریخی قدیمی تر از قرن 6 و 7 هجری برای آن در نظر گرفت . به نوشته سیاح خارجی کلنل چارلز شهر را باغها و نخلستانهای بزرگی احاطه می کرده که امروز به کلی ویران شده است ما در مورد متروک ماندن این منطقه نظرات مختلفی ارایه شده که یک مورد خراب کردن سد قدیم سیستان که به شاهرخ نسبت می دهند می دانند.

قلعه «سام»

این قلعه در فاصله 28 کیلومتری جاده زاهدان به زابل واقع شده و به شکل ذوزنقه نامنظم است. طول قلعه از شرق به غرب 376 متر و از جنوب به شمال 296 متر است. قلعه سام دارای دو دروازه شمالی و جنوبی است که هر کدام دارای برج نگهبانی است. این قلعه به زمان پارت­ها مربوط است و از خشت خام ساخته شده است. مجموعه برج­های این قلعه بالغ بر 36 برج است.

تعداد 8 برج در گوشه های قلعه بزرگ و 28 برج دیگر آن کوچک است که در اطراف قلعه احداث شده است.

این قلعه به نام جد رستم بنا شده که پس از تغییر مسیر رودخانه هیرمند با سیل و فشار آب ویران شده است.

این قلعه از چینه دو لایه درست شده است؛ به این ترتیب که دیوار در وسط قرار دارد و دو طرف آن را با قشر گل پوشانده­اند. کلنل «تیت» انگلیسی و «والترسرویس» آمریکایی از این قلعه بازدید کرده اند. به گفته کلنل تیت در سده نوزدهم، نهری از نزدیک این قلعه جاری و به طرف دهکده «ورمال» ادامه داشته است. بر اثر کاوش باستان شناسان، در طبقه زیرین این بنا نوشته‌ای یونانی متعلق به دوران پارت‌ها کشف شده است.طبقه بالایی این بنا متعلق به دوران ساسانی است.

قلعه «بی بی دوست»

خرابه‌های قلعه اشكانی شهر بی بی دوست و قبرستان آن در17 كیلومتری شمال خاور زابل در روستای «ارباب» و جنوب خاوری آقایی بخش «پشت آب» مربوط به دوره اشكانی و شاید اسلامی است .



قلعه «ترقون»

قلعه ترقون یكی از هفت قلعه دلتای جنوبی هیرمند است كه در روزگاران كهن بنا شده است.مردم محلی آن را زادگاه رستم می‌پندارند . قلعه ترقون كه ظاهراً در سال 875 «هـ.ق» به دستور تیمور لنگ منهدم شد ، همیشه آباد و از قلعه‌های مهم سیستان به شمار می رفته است .

در وسط جزیره ترقون و شیب شمالی آن شاخه‌ای از رود بیابان جریان داشت كه آثار آن موجود است . در انتهای شمال خاوری قلعه‌ دیگری بود كه از باختر آن گذشته و به دره‌ای بزرگ و ممتد می رسیده است



قلعه «چپو»

قلعه چپو در شمال خاور نادعلی (كی = زرنج) و جنوب خاوری قلعه «بلان» واقع است . دیوارهای آن فرو ریخته و به صورت تپه درآمده‌اند و تنها یك دروازه آن هویدا است . این قلعه از خشت خام و مقدار كمی آجر پخته ساخته شده است . كاخ میانی قلعه كه از اطراف احاطه شده ، معدوم گردیده و به صورت تلی به ارتفاع 15 متر درآمده است . در ضلع باختری قلعه چپو آثار دو ساختمان دیده می‌شود که پیرامون این ساختمان ها تپه‌های زیادی وجود دارد .



قلعه «حوضدار»

این قلعه در جنوب خاوری دریاچه هامون و در جنوب باختری شهر سوخته و در باختر قلعه مچی واقع است . در چهار دیواری این قلعه قصبه‌ای نیز وجود در سمت چپ دروازه شمالی ، ساختمان كاهگلی بزرگی درست شده كه كاخ حكمرانان بوده است . در داخل خندق آثار دو یا سه چاه است كه در مواقع خشكیدن یا مسدود شدن آن ها برای ساكنان آب فراهم می‌كردند . در شمال قلعه آثاری از دیوار باغ ها دیده می‌شود و در جنوب آن گورستان قرار دارد .

گزارش : بابک رحیمیان