به گزارش خبرگزاری مهر، بکهام در ماه ژانویه با انعقاد قراردادی پنج ماهه از لس آۀنجلس گالکسی به پاریسن ژرمن فرانسه پیوست. "ناصر الخلیفی"، رئیس باشگاه پاریسن ژرمن، اکنون در نظر دارد قرارداد این بازیکن را تمدید کند.

الخلیفی در گفتگو با "میرر" اظهار داشت: جذب بکهام یکی از بهترین تصمیمات من بود. به عنوان یک انسان، بازیکن و یک سفیر، او فوق العاده است. حضور او در تیم ما فضایی را ایجاد کرده که همه آن رادوست دارند. ما قصد داریم برای تمدید قرارداد با بکهام وارد مذاکره شویم.

وی افزود: بکهام از اینکه در پاریس هست خوشحال است و ما قصد داریم برای فصل آینده این بازیکن را حفظ کنیم.