  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۳ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۵۳

پاریسن ژرمن قرارداد "دیوید بکهام" را تمدید می‌کند

پاریسن ژرمن قرارداد "دیوید بکهام" را تمدید می‌کند

باشگاه پاریسن ژرمن فرانسه در نظر دارد قرارداد پنج ماهه "دیوید بکهام" که در آستانه به سر آمدن است را تمدید کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بکهام در ماه ژانویه با انعقاد قراردادی پنج ماهه از لس آۀنجلس گالکسی به پاریسن ژرمن فرانسه پیوست. "ناصر الخلیفی"، رئیس باشگاه پاریسن ژرمن، اکنون در نظر دارد قرارداد این بازیکن را تمدید کند.

الخلیفی در گفتگو با "میرر" اظهار داشت: جذب بکهام یکی از بهترین تصمیمات من بود. به عنوان یک انسان، بازیکن و یک سفیر، او فوق العاده است. حضور او در تیم ما فضایی را ایجاد کرده که همه آن رادوست دارند. ما قصد داریم برای تمدید قرارداد با بکهام وارد مذاکره شویم.

وی افزود: بکهام از اینکه در پاریس هست خوشحال است و ما قصد داریم برای فصل آینده این بازیکن را حفظ کنیم.

کد مطلب 2025031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه