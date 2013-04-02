دو و میدانی قم در 10 ماده شانس مدال و قهرمانی کشور دارد

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در سال های اخیر دو و میدانی کاران قمی در رشته هایی نظیر پرش با نیزه، پرتاب وزنه، پرتاب چکش، دهگانه، پرش طول، 100 متر، 200 متر، 100 با مانع، 800 متر و 1500 متر در میادین داخلی و برون مرزی موفق به کسب مدال شده اند.

وی یاد آور شد: این در حالی است که در دو و میدانی حداقل 20 رشته وجود دارد که ما می توانیم با فعالیت بیشتر حتی بیش از این تعداد رشته ای که نام بردیم در مسابقات و میادین مختلف حضور یافته و ضمن قرار گرفتن بر روی سکو موفق به کسب مدال نیز شویم.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم افزود: به غیر از رقابت های قهرمانی کشور و میادین بین المللی، آسیایی و جهانی که در سال جاری یکی از مهمترین اولویت های ما برای درخشش دو و میدانی قم است، به پیکارهای لیگ باشگاه های کشور نیز نگاه ویژه داریم.

وی تاکید کرد: برنامه برگزاری و زمان‌بندی برگزاری فصل جدید رقابت‌های لیگ دو و میدانی بانوان باشگاه‌های کشور به زودی اعلام می‌شود که این رقابت‌ها به میزبانی تهران و در قالب لیگ برتر دو و میدانی آقایان و بانوان برگزار خواهد شد.

رضایی ابراز داشت: امسال نیز با شرکت برترین دو و میدانی‌کاران تیم‌های مختلف از سراسر کشورمان، فصل جدید مسابقات لیگ برتر دو و میدانی باشگاه‌های آقایان و بانوان کشور برگزار خواهد شد که تلاش ما نیز اعزام تیم هایی قوی به این رقابت‌ها است.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم با اشاره به تعداد مواد رقابتی لیگ امسال ابراز داشت: پیکارهای مرحله نخست لیگ دو و میدانی بانوان باشگاه‌های برتر کشور در 21 ماده با شرکت آقایان و بانوان دو و میدانی‌کار نیز برگزار خواهند شد.

وی افزود: همچنین مراحل دوم و سوم فصل جدید پیکارهای لیگ دو و میدانی بانوان کشور به ترتیب در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب شهر تهران برگزار خواهد شد و تیم های مردان و بانوان قم نیز با ترکیبی از بهترین‌های دو و میدانی قم با حریفان رقابت خواهند کرد.

رضایی با بیان اینکه قطعا بهترین‌های دو و میدانی کشور برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی خواهند کرد افزود: تیم های دو و میدانی مردان و بانوان هیئت قم نیز با توجه به برخورداری از استعدادهای بسیار خوبی در رشته دو و میدانی در این دوره به رقابت با حریفان خواهد پرداخت.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم با تاکید بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در این رشته عنوان کرد: بدون تردید با تداوم و افزایش همکاری و تلاش بخش های مختلف هیئت دو و میدانی تلاش خواهیم کرد تا مردان و بانوان قمی با توجه به توانمندی بالا به آنچه استحقاق آن را دارند دست یابند.